В группе Вконтакте самарского филиала Третьяковки появились подкасты-путеводители об истории самарского конструктивизма.

Этой осенью сотрудники самарской Третьяковки провели пешеходные экскурсии о местном конструктивизме. Те, кто не успел на них попасть, теперь смогут сами пройти маршруты, слушая рассказы экскурсовода Дарьи Волковой в наушниках в любое время.

Микроэпизоды объединены в маршруты, которые можно пройти за 30-40 минут. Всего запланировано четыре подкаста, которые будут выходить в течение ноября.