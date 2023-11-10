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    Самарская Третьяковка запустила проект подкастов-путеводителей

    10.11.2023

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    Фотограф: Екатерина Елизарова

    Самарская Третьяковка запустила проект подкастов-путеводителей

    В группе Вконтакте самарского филиала Третьяковки появились подкасты-путеводители об истории самарского конструктивизма.

    Этой осенью сотрудники самарской Третьяковки провели пешеходные экскурсии о местном конструктивизме. Те, кто не успел на них попасть, теперь смогут сами пройти маршруты, слушая рассказы экскурсовода Дарьи Волковой в наушниках в любое время.

    Микроэпизоды объединены в маршруты, которые можно пройти за 30-40 минут. Всего запланировано четыре подкаста, которые будут выходить в течение ноября.

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    Самарская Третьяковка запустила проект подкастов-путеводителей

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