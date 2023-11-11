Ректор Самарского политеха Дмитрий Быков посетил eниверситет имени Шахида Бехешти в Тегеране, после чего подписал соглашение о сотрудничестве с президентом иностранного вуза Сейедом Махмудом Агамири. Теперь организации будут совместно работать над образовательными, инженерными и научными проектами в сфере экологии, химии, нефтегазового дела, энергетики и информационных технологий.

— Сотрудничество с Ираном мы начали в 2019 году. Первым партнером политеха стал университет Тебриза, а приоритетной сферой взаимодействия — газохимия, – рассказал проректор по международному сотрудничеству Анна Зотова. — С 2021 года коллектив кафедры «Физика» ведет совместную работу с коллегами из университета Тарбиат Модарес. Ученые выполняют экспериментально-теоретические исследования локально-неравновесных процессов переноса энергии и вещества в наноматериалах. А летом этого года вместе суУниверситетом имени Шахида Бехешти политех запустил проект, посвященный изучению экосистемы Каспийского моря. Это междисциплинарное исследование, в нем задействованы наши экологи, химики и IT-специалисты.

Университет имени Шахида Бехешти — одно из крупнейших и самых престижных высших учебных заведений Ирана, научно-исследовательский центр в области инженерии и физических наук. Сотрудники вуза реализуют крупные проекты в области информационных технологий, математики, биомедицины, здравоохранения, естественных наук.

Фото: официальный сайт Самарского политеха