    Поиск

    Самарский политех будет сотрудничать с университетом Тегерана

    11.11.2023

    139

    Автор:

    Самарский политех будет сотрудничать с университетом Тегерана

    Ректор Самарского политеха Дмитрий Быков посетил eниверситет имени Шахида Бехешти в Тегеране, после чего подписал соглашение о сотрудничестве с президентом иностранного вуза Сейедом Махмудом Агамири. Теперь организации будут совместно работать над образовательными, инженерными и научными проектами в сфере экологии, химии, нефтегазового дела, энергетики и информационных технологий.

    — Сотрудничество с Ираном мы начали в 2019 году. Первым партнером политеха стал университет Тебриза, а приоритетной сферой взаимодействия — газохимия, – рассказал проректор по международному сотрудничеству Анна Зотова. — С 2021 года коллектив кафедры «Физика» ведет совместную работу с коллегами из университета Тарбиат Модарес. Ученые выполняют экспериментально-теоретические исследования локально-неравновесных процессов переноса энергии и вещества в наноматериалах. А летом этого года вместе суУниверситетом имени Шахида Бехешти политех запустил проект, посвященный изучению экосистемы Каспийского моря. Это междисциплинарное исследование, в нем задействованы наши экологи, химики и IT-специалисты.

    Университет имени Шахида Бехешти — одно из крупнейших и самых престижных высших учебных заведений Ирана, научно-исследовательский центр в области инженерии и физических наук. Сотрудники вуза реализуют крупные проекты в области информационных технологий, математики, биомедицины, здравоохранения, естественных наук.

    Фото: официальный сайт Самарского политеха

    ТЭГИ:
    Самарский политех будет сотрудничать с университетом Тегерана

    Читайте также:

    Новости

    С 13 ноября изменится график грузовой переправы из Самары в Рождествено
    Расписание движения грузового парома по маршруту Октябрьский спуск — Рождествено поменяется с 13 ноября. По сообщению Самарского речного пассажирского предприятия, […]

    Новости

    Самарская Третьяковка запустила проект подкастов-путеводителей
    В группе Вконтакте самарского филиала Третьяковки появились подкасты-путеводители об истории самарского конструктивизма. Этой осенью сотрудники самарской Третьяковки провели пешеходные экскурсии […]

    Новости

    В Самаре ограничат движение на перекрестке Чапаевской и Вилоновской
    В связи с проведением работ по ремонту тепловых сетей – трубопровода диаметром 300 мм, расположенного вблизи дома № 208 по […]

    Комментарии

    0 комментариев

    Комментарий появится после модерации