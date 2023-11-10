Доктор технических наук, профессор, академик РАН, заведующий кафедрой обработки металлов давлением Самарского университета им. Королёва Федор Гречников получил премию имени Сергея Мосина в области научно-технических исследований и разработок в интересах обороны и безопасности страны. Об этом сообщается на сайте вуза.

Церемония награждения прошла в Туле. Премий были удостоены конструкторы, инженеры, авторские и трудовые коллективы регионов России, принимавшие активное участие в создании инновационного вооружения и военной техники в 2022-2023 годах.

Федор Гречников возглавил научный коллектив, все участники которого стали лауреатами премии имени Мосина. В ученую группу вошли специалисты из ТулГУ Дмитрий Благовещенский, Сергей Васин, Олег Пантюхин, а также сотрудник Самарского политеха Владимир Козловский.

Коллектив создал проект «Разработка комплексной программы развития качества машиностроительных производств автомобильной техники военного назначения».

Фото: официальный сайт Самарского университета