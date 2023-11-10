Губернатор Дмитрий Азаров провел внеочередное заседание антитеррористической комиссии. Участие в обсуждении повестки принял главный федеральный инспектор по Самарской области, руководители министерств, правоохранительных органов, надзорных ведомств, военного комиссариата, главы городских округов и муниципальных районов губернии.

Как подчеркнул глава региона, сейчас ведомства работают в непростых условиях. Против нашей страны развернута полномасштабная информационная война со стороны недружественных стран, а также экстремистских сил.

— Предпринимаются попытки внести раскол в российское общество, дополнительные риски несет резкое обострение обстановки на Ближнем Востоке, — обратился губернатор к участникам заседания. — Учитывая все это, нам необходимо поставить на особый контроль межнациональную, межконфессиональную ситуацию в регионе, приложив усилия для предотвращения конфликтов, поддержания мира на нашей родной земле. Особое внимание следует уделить борьбе с экстремистскими силами в информационном пространстве, а также усилению профилактической работы по противодействию терроризму среди различных слоев и групп населения, в том числе, среди учащихся.

На территории Самарской области действует комплекс мер по противодействию терроризму и экстремизму. Органами власти в полном взаимодействии с правоохранительными органами ведется постоянная системная работа по профилактике и пресечению конфликтных проявлений, ситуаций противоправного характера.

Дмитрий Азаров подчеркнул, что эта работа должна быть постоянной, в нее должны быть максимально включены все ведомства, органы власти всех уровней, а также общественные организации.

— Коллеги, невозможно здесь раз и навсегда достигнуть результата. И я хотел бы, чтобы понимание важности момента, особой ситуации сегодня диктовало и максимальное приложение усилий по поддержанию мира, порядка на территории Самарской области, поиску новых решений в быстро меняющейся ситуации, — отметил глава региона.

Главный федеральный инспектор по Самарской области Михаил Феоктистов отметил, что по поручению полномочного представителя Президента Российской Федерации в Приволжском федеральном округе Игоря Комарова во всех регионах ПФО проходят внеочередные заседания антитеррористических комиссий, в повестку которых включены вопросы противодействия терроризму и экстремизму, межнационального и межконфессионального взаимодействия, а также вопросы, связанные с поддержанием правопорядка в связи с событиями на Ближнем Востоке.

— Главная задача – не допустить участие наших граждан в провокационных и дестабилизирующих мероприятиях. В этом направлении правоохранительными органами Самарской области проводится масштабная и многоплановая работа, — подчеркнул Михаил Феоктистов.

Фото: Юлия Рубцова.