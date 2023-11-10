В школах №№ 43 и 46 для учеников старших классов провели лекции на тему борьбы с радикальными и противозаконными идеями. Серия встреч состоялась в рамках акции «Нет ненависти и вражде», которая прошла во всей стране с 1 по 10 ноября.

Школьникам рассказали о последствиях участия в несогласованных митингах, разжигании ненависти по национальному и духовному признакам, а также опасности и недопустимости радикальных идеологий. Ребята познакомились с законодательной базой, узнали, как распознавать провокации и научились безопасному поведению в Интернете и социальных сетях.

Фото автора