    Поиск

    В самарских школах прошла профилактика экстремизма

    10.11.2023

    163

    Автор:

    В самарских школах прошла профилактика экстремизма

    В школах №№ 43 и 46 для учеников старших классов провели лекции на тему борьбы с радикальными и противозаконными идеями. Серия встреч состоялась в рамках акции «Нет ненависти и вражде», которая прошла во всей стране с 1 по 10 ноября.

    Школьникам рассказали о последствиях участия в несогласованных митингах, разжигании ненависти по национальному и духовному признакам, а также опасности и недопустимости радикальных идеологий. Ребята познакомились с законодательной базой, узнали, как распознавать провокации и научились безопасному поведению в Интернете и социальных сетях.

    Фото автора

    ТЭГИ:
    В самарских школах прошла профилактика экстремизма

    Читайте также:

    Новости

    Самарская Третьяковка запустила проект подкастов-путеводителей
    В группе Вконтакте самарского филиала Третьяковки появились подкасты-путеводители об истории самарского конструктивизма. Этой осенью сотрудники самарской Третьяковки провели пешеходные экскурсии […]

    Новости

    В Самаре ограничат движение на перекрестке Чапаевской и Вилоновской
    В связи с проведением работ по ремонту тепловых сетей – трубопровода диаметром 300 мм, расположенного вблизи дома № 208 по […]

    Новости

    В Тольятти пройдут три турнира по мотогонкам на льду
    В декабре в Тольятти пройдет три турнира в рамках нового сезона командного чемпионата суперлиги по мотогонкам на льду. Чемпионат стартует […]

    Комментарии

    0 комментариев

    Комментарий появится после модерации