Александр Эсауленко официально покинул должность главы управления Росгвардии Самарской области. Его освободили от должности указом президента России, сообщил депутат Госдумы РФ Александр Хинштейн в своем телеграм-канале.

Генерал-майор полиции Александр Эсауленко подал рапорт об увольнении в сентябре этого года, а 9 ноября стало известно о принятии его отставки главой государства. Врио начальника управления назначили полковника полиции Евгения Нечаева. Последние годы он занимал пост руководителя центра лицензионно-разрешительной работы.