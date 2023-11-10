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    Александр Эсауленко ушел с поста главы самарской Росгвардии

    10.11.2023

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    Автор: Ксения Ястребова

    Фотограф: Владимир Пермяков

    Александр Эсауленко ушел с поста главы самарской Росгвардии

    Александр Эсауленко официально покинул должность главы управления Росгвардии Самарской области. Его освободили от должности указом президента России, сообщил депутат Госдумы РФ Александр Хинштейн в своем телеграм-канале.

    Генерал-майор полиции Александр Эсауленко подал рапорт об увольнении в сентябре этого года, а 9 ноября стало известно о принятии его отставки главой государства. Врио начальника управления назначили полковника полиции Евгения Нечаева. Последние годы он занимал пост руководителя центра лицензионно-разрешительной работы.

    ТЭГИ:
    Александр Эсауленко ушел с поста главы самарской Росгвардии

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