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    Оператор ТК «Гудок» проиграл суд против торговой сети H&M

    10.11.2023

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    Фотограф: Владимир Пермяков

    Оператор ТК «Гудок» проиграл суд против торговой сети H&M

    Оператор самарского торгового комплекса «Гудок» проиграл суд против шведской торговой сети H&M. Московский арбитражный суд рассматривал иск о возмещении убытков после закрытия магазина ритейлера.

    Оператор «Гудка» обратился в суд в феврале 2023 года с требованием взыскать с H&M 226,4 млн рублей. Из них 150,3 млн — за убытки из-за незаконного прекращения аренды и 77 млн — за убытки в ходе приведения помещения магазина в первоначальный вид.

    Договор аренды между ТК и ритейлером был заключен в марте 2017 года на 50 лет. В апреле 2022 года стороны подписали дополнительное соглашение о приостановке работы магазина с 3 марта на любой срок, но не более чем до 31 августа.

    В августе H&M сообщил, что полностью прекращает свою деятельность в ТК, а в декабре торговая сеть в одностороннем внесудебном порядке расторгла договор аренды. Тогда оператор подал иск в суд и потребовал возместить убытки. Но ритейлер подал встречный иск о признании договора аренды досрочно прекращенным по соглашению сторон и взыскании с «Гудка» 572,4 тысячи рублей.

    Суд посчитал, что у ТК убытки возникли не по вине ритейлера, и что их сумма слишком завышена, поэтому отказал оператору в удовлетворении требований оператора. Заявление H&M арбитраж частично удовлетворил, постановив взыскать с «Гудка» 572,4 тысячи рублей необоснованного обогащения и 14,4 тысячи рублей расходов по оплате госпошлины.

    ТЭГИ:
    Оператор ТК «Гудок» проиграл суд против торговой сети H&M

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