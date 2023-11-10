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    В Самаре после футбольного матча пустят дополнительные автобусы и трамваи

    10.11.2023

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    Автор: Ксения Ястребова

    Фотограф: Владимир Пермяков

    В Самаре после футбольного матча пустят дополнительные автобусы и трамваи

    В субботу, 11 ноября, на стадионе «Солидарность Самара Арена» состоится футбольный матч между «Крыльями Советов»  и «Уралом».

    По сообщению городской администрации, после игры на остановке у «Самара Арены» зрителей будут ждать дополнительные трамваи №№ 11 и 12. Также на Алма-Атинскую подадут автобусы №№ 1, 67, 34, 41, следующие в сторону проспекта Кирова.

    С улицы Дальней болельщики смогут уехать на автобусах №№ 1, 67, которые едут до поселков Мехзавод, Управленческий, Красная Глинка и микрорайона Крутые Ключи.

    ТЭГИ:
    В Самаре после футбольного матча пустят дополнительные автобусы и трамваи

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