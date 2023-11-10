Жители Самары и области весь ноябрь смогут наблюдать уникальный по интенсивности и скорости звездопад – метеорный поток Леониды. Максимум активности выпадет на 18 ноября. Небесное явление лучше всего получится рассмотреть до восхода солнца или после полуночи.

По словам директора клуба любителей астрономии «АСТРОСАМАРА» Евгения Баранского, в ночь на 18 ноября можно будет увидеть до 15 метеоров в час. Для наблюдения нужно выбрать место с ясным небом и без лунного света. Именно в это время над восточным горизонтом созвездие Лев поднимается высоко, благодаря чему можно будет отлично увидеть быстрые метеоры.