    Поиск

    В ноябре жители Самары смогут увидеть метеорный поток Леониды

    10.11.2023

    139

    Автор: Ксения Ястребова

    Фотограф: Екатерина Елизарова

    В ноябре жители Самары смогут увидеть метеорный поток Леониды

    Жители Самары и области весь ноябрь смогут наблюдать уникальный по интенсивности и скорости звездопад – метеорный поток Леониды. Максимум активности выпадет на 18 ноября. Небесное явление лучше всего получится рассмотреть до восхода солнца или после полуночи.

    По словам директора клуба любителей астрономии «АСТРОСАМАРА» Евгения Баранского, в ночь на 18 ноября можно будет увидеть до 15 метеоров в час. Для наблюдения нужно выбрать место с ясным небом и без лунного света. Именно в это время над восточным горизонтом созвездие Лев поднимается высоко, благодаря чему можно будет отлично увидеть быстрые метеоры.

    ТЭГИ:
    В ноябре жители Самары смогут увидеть метеорный поток Леониды

    Читайте также:

    Новости

    Самарская Третьяковка запустила проект подкастов-путеводителей
    В группе Вконтакте самарского филиала Третьяковки появились подкасты-путеводители об истории самарского конструктивизма. Этой осенью сотрудники самарской Третьяковки провели пешеходные экскурсии […]

    Новости

    В Самаре ограничат движение на перекрестке Чапаевской и Вилоновской
    В связи с проведением работ по ремонту тепловых сетей – трубопровода диаметром 300 мм, расположенного вблизи дома № 208 по […]

    Новости

    В Тольятти пройдут три турнира по мотогонкам на льду
    В декабре в Тольятти пройдет три турнира в рамках нового сезона командного чемпионата суперлиги по мотогонкам на льду. Чемпионат стартует […]

    Комментарии

    0 комментариев

    Комментарий появится после модерации