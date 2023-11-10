В Самаре продолжаются работы по возведению третьего пускового комплекса театра «СамАрт». По данным регионального министерства строительства, сейчас продолжают монтировать сценическое оборудование большого и малого зала, а также обустраивают внутренние инженерные системы.

Завершают работы по возведению кровли, внутренних перегородок, монтажу наружных систем водоснабжения и водоотведения. В новом четырехэтажном корпусе расположится гардероб на 400 мест, зрительское фойе со вторым светом, распределительный вестибюль. Также оборудуют большой зал на 250 мест, малый зал на 150 мест, рекреационно-выставочные пространства, репетиционный зал, зимний и летний сады.

Для автомобилей зрителей обустроят подземную одноуровневую стоянку. Центральный вход будет с улицы Льва Толстого (тамбур и вестибюль), он объединит весь комплекс зданий. Объект возводится в рамках нацпроекта «Культура».