В галерее современного искусства в Москве будет выставлен арт-объект, который готовит «Том Сойер Фест» вместе с художником Андреем Сяйлевым.

8 и 9 ноября волонтеры из разных регионов страны под руководством Андрея Сяйлева работали над проектом «Общее решение. Отель «Зеленый», инициатором которого выступает фонд «Том Сойер Фест — Наследие». Участники собрали растения и артефакты — осколки городской и сельской среды, а затем создали павильон, своеобразный отель для растений, пребывающий в процессе постоянного обновления.

По мнению создателей, отель «Зеленый» и его постояльцы-растения — это метафора обновленного существования, подобно тому, как участники «Том Сойер Феста» вдыхают жизнь в старинные дома, восстанавливая их.