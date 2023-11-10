    Поиск

    Арт-объект от «Том Сойер Феста» покажут в московской галерее

    10.11.2023

    131

    Автор:

    Фотограф: Екатерина Елизарова

    Арт-объект от «Том Сойер Феста» покажут в московской галерее

    В галерее современного искусства в Москве будет выставлен арт-объект, который готовит «Том Сойер Фест» вместе с художником Андреем Сяйлевым.

    8 и 9 ноября волонтеры из разных регионов страны под руководством Андрея Сяйлева работали над проектом «Общее решение. Отель «Зеленый», инициатором которого выступает фонд «Том Сойер Фест — Наследие». Участники собрали растения и артефакты — осколки городской и сельской среды, а затем создали павильон, своеобразный отель для растений, пребывающий в процессе постоянного обновления.

    По мнению создателей, отель «Зеленый» и его постояльцы-растения — это метафора обновленного существования, подобно тому, как участники «Том Сойер Феста» вдыхают жизнь в старинные дома, восстанавливая их.

    ТЭГИ:
    Арт-объект от «Том Сойер Феста» покажут в московской галерее

    Читайте также:

    Новости

    Самарская Третьяковка запустила проект подкастов-путеводителей
    В группе Вконтакте самарского филиала Третьяковки появились подкасты-путеводители об истории самарского конструктивизма. Этой осенью сотрудники самарской Третьяковки провели пешеходные экскурсии […]

    Новости

    В Самаре ограничат движение на перекрестке Чапаевской и Вилоновской
    В связи с проведением работ по ремонту тепловых сетей – трубопровода диаметром 300 мм, расположенного вблизи дома № 208 по […]

    Новости

    В Тольятти пройдут три турнира по мотогонкам на льду
    В декабре в Тольятти пройдет три турнира в рамках нового сезона командного чемпионата суперлиги по мотогонкам на льду. Чемпионат стартует […]

    Комментарии

    0 комментариев

    Комментарий появится после модерации