11.11.2023
99
Распоряжение Департамента Градостроительства городского округа Самара №РД-3588 от 10.11.2023 г. «О разрешении муниципальному предприятию городского округа Самара «Ремжилуниверсал» подготовки документации по планировке территории (проекта межевания территории) по внесению изменений в документацию по планировке территории (проект межевания территорий, занимаемых многоквартирными жилыми домами в границах улиц Спортивная, Чернореченская, Желябова, Урицкого, Красноармейская в городском округе Самара) в Железнодорожном и Ленинском районах городского округа Самара, утвержденную постановлением Администрации городского округа Самара от 17.12.2019 № 977 «Об утверждении документации по планировке территории (проекта межевания территорий, занимаемых многоквартирными жилыми домами в границах улиц Спортивная, Чернореченская, Желябова, Урицкого, Красноармейская в городском округе Самара) в Железнодорожном и Ленинском районах городского округа Самара»»
Официальное опубликование
Официальное опубликование
Официальное опубликование
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