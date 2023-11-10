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    Хоккейная «Лада» обыграла казанский «Ак Барс»

    10.11.2023

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    Хоккейная «Лада» обыграла казанский «Ак Барс»

    В четверг, 9 ноября, в Тольятти в матче Чемпионата КХЛ «Лада» победила «Ак Барс» из Казани со счетом 3:2.

    На пятой минуте первого периода Сергей Шумаков с передач Георгия Солянникова и Михаила Фисенко забил первый гол «Лады», а уже на шестой «Ак Барс» сравнял счет.

    На седьмой минуте второго периода казанец Александр Радулов вывел гостей вперед. Но в начале третьего тайма Дмитрий Кугрышев сделал счет 2:2. На 14-й минуте Трой Джозефс с передач Максима Минеева и Остапа Сафина принес «Ладе» победу.

    Фото: официальный сайт ХК «Лада»

    ТЭГИ:
    Хоккейная «Лада» обыграла казанский «Ак Барс»

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