    Поиск

    Елена Лапушкина поздравила самарцев с Днем сотрудника органов внутренних дел

    10.11.2023

    154

    Автор:

    Поздравление главы Самары Елены Лапушкиной с Днем народного единства

    Глава Самары Елена Лапушкина поздравила жителей города с Днем сотрудника органов внутренних дел:

    — Уважаемые сотрудники и ветераны органов внутренних дел Российской Федерации, поздравляю вас с профессиональным праздником! Вы связали свою судьбу с трудной, опасной, но благородной профессией — служить обществу, охранять порядок и обеспечивать безопасность наших граждан.

    В вашей профессии нет выходных, она требует не только физической выносливости, но и моральной силы. Рискуя своим здоровьем, а зачастую и жизнью, вы приходите на помощь тем, кто попал в беду, обеспечиваете соблюдение закона, сохранение правопорядка и спокойствия самарцев. Ваша отвага, профессионализм, преданность Родине и делу заслуживают глубокого уважения и благодарности.

    От всей души выражаю свою признательность всем сотрудникам органов внутренних дел. Желаю вам здоровья, успеха, счастья, уюта и спокойствия в ваших домах!

    Фото: администрация Самары

    ТЭГИ:
    Елена Лапушкина поздравила самарцев с Днем сотрудника органов внутренних дел

    Читайте также:

    Новости

    Самарская Третьяковка запустила проект подкастов-путеводителей
    В группе Вконтакте самарского филиала Третьяковки появились подкасты-путеводители об истории самарского конструктивизма. Этой осенью сотрудники самарской Третьяковки провели пешеходные экскурсии […]

    Новости

    В Самаре ограничат движение на перекрестке Чапаевской и Вилоновской
    В связи с проведением работ по ремонту тепловых сетей – трубопровода диаметром 300 мм, расположенного вблизи дома № 208 по […]

    Новости

    В Тольятти пройдут три турнира по мотогонкам на льду
    В декабре в Тольятти пройдет три турнира в рамках нового сезона командного чемпионата суперлиги по мотогонкам на льду. Чемпионат стартует […]

    Комментарии

    0 комментариев

    Комментарий появится после модерации