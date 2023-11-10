Глава Самары Елена Лапушкина поздравила жителей города с Днем сотрудника органов внутренних дел:

— Уважаемые сотрудники и ветераны органов внутренних дел Российской Федерации, поздравляю вас с профессиональным праздником! Вы связали свою судьбу с трудной, опасной, но благородной профессией — служить обществу, охранять порядок и обеспечивать безопасность наших граждан.

В вашей профессии нет выходных, она требует не только физической выносливости, но и моральной силы. Рискуя своим здоровьем, а зачастую и жизнью, вы приходите на помощь тем, кто попал в беду, обеспечиваете соблюдение закона, сохранение правопорядка и спокойствия самарцев. Ваша отвага, профессионализм, преданность Родине и делу заслуживают глубокого уважения и благодарности.

От всей души выражаю свою признательность всем сотрудникам органов внутренних дел. Желаю вам здоровья, успеха, счастья, уюта и спокойствия в ваших домах!

Фото: администрация Самары