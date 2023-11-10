Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров поздравил сотрудников и ветеранов органов внутренних дел Российской Федерации с профессиональным праздником, который отмечается 10 ноября:

— В этом году мы отмечаем памятную дату — 305-летие образования российской полиции. Традиции преданного служения Родине, верности народу, добросовестного выполнения служебного долга, заложенные многими поколениями сотрудников правоохранительной системы нашей страны, и сегодня остаются неизменными.

Самарские полицейские эффективно решают стоящие перед ними задачи по обеспечению безопасности жителей области, противодействию терроризму и экстремизму, борьбе с экономическими преступлениями и коррупцией, правонарушениями в сфере информационных технологий.

В условиях проведения специальной военной операции на органы правопорядка легла особая ответственность. Сегодня к сотрудникам органов внутренних дел предъявляются повышенные требования, перед вами стоят сложные и ответственные задачи. Ваш профессионализм, мужество, верность служебному долгу позволяют вам охранять стабильность общества, обеспечивать безопасность граждан.

Искренне благодарю вас за честную службу, самоотверженность, готовность внутренне мобилизоваться, чтобы добиться поставленных перед вами целей.

Особой признательности заслуживают ветераны органов внутренних дел. Именно у вас нынешнее поколение сотрудников полиции учится ответственности, высокой самоотдаче и товарищеской взаимовыручке.

От всей души желаю вам крепкого здоровья, семейного счастья, благополучия и новых успехов в служебной деятельности на благо родной губернии, на благо нашего Отечества!

Фото: пресс-служба правительства Самарской области