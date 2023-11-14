Афины. История великого города-государства. (18+)

Все мы со школы знаем, что в Афинах были демократия и искусство, а в Спарте — война и тоталитаризм. Но как работала эта самая демократия, в чем она заключалась, и как именно влияла на расцвет экономики и культуры самого известного города-государства Древней Греции? И как жили афиняне «после демократии»?

В повествовании Брюса Кларка эпическая, калейдоскопическая история Афин — от юридических реформ законодателя Солона, жившего в VI столетии до нашей эры, до испытаний, обрушившихся на город в начале XXI века из-за последствий экономических кризисов 2000-х годов.