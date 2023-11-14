14.11.2023
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Американская писательница Сандра Ньюман пересказала известнейший роман-антиутопию Джорджа Оруэлла от лица Джулии, любовницы главного героя — Уинстона Смита. Это должно стать «новым феминистическим взглядом на известные события».
Авторке предстоит ответить на два вопроса, которые Оруэлл оставил без ответа: что именно Джулия видит в Уинстоне, и как она прошла свой путь по партийной иерархии. В Фонде Оруэлла надеются, что Сандре Ньюман удастся стать «неожиданным, провокационным и одновременно убедительным и правдоподобным собеседником» для многомиллионной армии поклонников романа «1984».
Все мы со школы знаем, что в Афинах были демократия и искусство, а в Спарте — война и тоталитаризм. Но как работала эта самая демократия, в чем она заключалась, и как именно влияла на расцвет экономики и культуры самого известного города-государства Древней Греции? И как жили афиняне «после демократии»?
В повествовании Брюса Кларка эпическая, калейдоскопическая история Афин — от юридических реформ законодателя Солона, жившего в VI столетии до нашей эры, до испытаний, обрушившихся на город в начале XXI века из-за последствий экономических кризисов 2000-х годов.
У нас, в России, слово «феминизм» нынче в основном ругательное — мужики, считающие себя суровыми, боятся, что их смирные «домостроенные» жены оборотятся в «американских стерв» и «всё у них отнимут». Но что мы на самом деле знаем о феминизме — особенно о его истории, целях и задачах?
250 лет движения, которые анализирует в своей книге историк Люси Делап, показали, что сообщество феминисток неоднородно, задачи и цели на разных исторических этапах могут не просто меняться, но и входить в драматическое противоречие друг с другом, а проблемы женщин из разных социальных, этнических или религиозных слоев часто настолько отличаются, что без дискуссий невозможно прийти к согласию.
Об английских королях Генрихе VI, Эдуарде IV и Ричарде III (особенно о последнем) как о действующих персонажах «Войны Роз» многие образованные люди знают по книгам Шекспира или Стивенсона. В научных трудах, посвященных этому периоду, основное внимание уделяется все тем же монархам и другим высокопоставленным лицам из их окружения.
Однако историю создают не только представители элиты, но и простые люди. Эта книга о таких героях, от простого воина до короля, являвшихся участниками «Войны Алой и Белой Розы» в Англии второй половины XV века и оставивших о себе пусть даже небольшой след в документах эпохи или на страницах хроник.
После Брестского мира, подписанием которого в марте 1918 года большевики бросили на произвол судьбы Белоруссию и Украину, германские войска оккупировали эти земли и попытались выжать из них максимум ресурсов для победы в Первой мировой войне. Однако, как известно, закончилось это всё еще большим хаосом и разорением не только для Украины и Белоруссии, но и для самой Германии.
Автором выстраивается сложная картина борьбы самых разнородных сил и между воюющими сторонами, и внутри каждой из них: схватки личных симпатий, предубеждений и интересов, нередко имевшие роковые последствия для целых государственных проектов, беспощадная борьба не идеологий и принципов, а самолюбий и фантазий, отчаянные попытки справиться с самим пространством и временем.
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