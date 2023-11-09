В воскресенье, 19 ноября, в 12:00 начнется международная просветительская акция «Географический диктант — 2023». С 2015 года ее ежегодно проводит Русское географическое общество по инициативе президента РФ Владимира Путина.

В диктанте будет четыре варианта, в каждый из которых войдут 40 вопросов, разделенных на две части. Первая часть базового уровня из 10 вопросов — «географический ликбез» на основе общеизвестных фактов. Вторая часть из 30 вопросов потребует применить образное мышление, логику и эрудицию.

В составлении заданий принимают участие эксперты и простые любители географии. Ежегодно более половины из них придумывают участники международного конкурса «Напиши свой вопрос для Географического диктанта».

Диктант проводится на площадках во всех регионах России и в зарубежных странах. Его участниками могут стать все желающие независимо от возраста, образования, социальной принадлежности, вероисповедания и гражданства.

Стать участником диктанта можно, обратившись на любую площадку его проведения, независимо от места жительства (регистрации). Адрес ближайшей площадки можно найти на сайте диктанта.