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    В Самаре пройдет «Географический диктант»

    09.11.2023

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    Фотограф: Анастасия Жиляева

    В Самаре пройдет «Географический диктант»

    В воскресенье, 19 ноября, в 12:00 начнется международная просветительская акция «Географический диктант — 2023». С 2015 года ее ежегодно проводит Русское географическое общество по инициативе президента РФ Владимира Путина.

    В диктанте будет четыре варианта, в каждый из которых войдут 40 вопросов, разделенных на две части. Первая часть базового уровня из 10 вопросов — «географический ликбез» на основе общеизвестных фактов. Вторая часть из 30 вопросов потребует применить образное мышление, логику и эрудицию.

    В составлении заданий принимают участие эксперты и простые любители географии. Ежегодно более половины из них придумывают участники международного конкурса «Напиши свой вопрос для Географического диктанта».

    Диктант проводится на площадках во всех регионах России и в зарубежных странах. Его участниками могут стать все желающие независимо от возраста, образования, социальной принадлежности, вероисповедания и гражданства.

    Стать участником диктанта можно, обратившись на любую площадку его проведения, независимо от места жительства (регистрации). Адрес ближайшей площадки можно найти на сайте диктанта.

    ТЭГИ:
    В Самаре пройдет «Географический диктант»

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