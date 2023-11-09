В рамках работы над концепцией развития исторического поселения 17 октября стартовал опрос «Новая жизнь старой Самары», в котором могут принять участие все горожане до 19 ноября.

В 2019 году по инициативе губернатора Самарской области Дмитрия Азарова постановлением регионального правительства был присвоен статус «исторического поселения» старому центру Самары. Это решение призвано защитить культурное и архитектурное наследие нашего города и вдохнуть новую жизнь в развитие исторического центра.

— Сейчас мы работаем над двумя крайне важными документами для этой территории. Первый — концепция развития исторического поселения. Это очень объемный документ, который поможет в дальнейшем нам развивать, обогащать, ревитализировать центр нашего города, позволит определить правила игры на этой территории, привлечь инвесторов и не дать нашему центру города «потеряться», — рассказала глава Самары Елена Лапушкина. — Второй документ — это непосредственно муниципальная программа, в рамках которой есть первоочередные задачи, начиная от изменения нормативно-правовых актов и заканчивая реставрацией и ремонтом объектов культурного наследия, которые являются муниципальной собственностью.

Одна из самых важных составляющих работы над документами — исследование мнения горожан и выстраивание обратной связи. Это позволит узнать, в каком направлении должен развиваться исторический центр города. Цель — сделать жителей соучастниками процесса конструирования модели развития исторического поселения, объединить экспертов, представителей бизнеса, историков, деятелей культуры и многих других людей вокруг общей идеи.

Мнение общественности позволило более 30 лет назад определить, где находится «центр города». В 1991 году в результате первого масштабного опроса было установлено, что историческую часть Самары жители назвали городским центром, хотя во всех генеральных планах советского периода предусматривалось развитие центра на новых территориях, севернее Оврага Подпольщиков, а «старая» Самара должна была превратиться в обычный микрорайон.

— Мы хотим привлечь максимальное количество наших горожан к соучастию в работе над этими документами, потому что вс`, что мы делаем — мы делаем для жителей Самары, — отметила Елена Лапушкина. — До 19 ноября проходит опрос «Новая жизнь старой Самары». Очень бы хотелось узнать максимальное количество мнений, чтобы документы, которые мы сейчас разрабатываем были действительно рабочими, и в дальнейшем мы могли принимать те решения, которые будут понятны горожанами. Поэтому я приглашаю всех наших земляков откровенно ответить на вопросы анкеты. Ваше мнение крайне важно для нас.