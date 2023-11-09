09.11.2023
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В Общественном центре Сбера состоится встреча, на которой каждый сможет узнать, как стать самозанятым. Опытные в этой сфере эксперты поделятся своими историями успеха и расскажут про актуальные ниши, с которых можно начать. Также пройдут разборы кейсов участников воркшопа. Нужна запись.
Во время Ночи искусств в «Нулевой комнате» открылась выставка «Никто нигде и никогда». Ее представили художники профессионального творческого объединения «Большая галерея» из Санкт-Петербурга. Экспозицию составляют прозрачные скульптуры, которые отражают первоначальный объект — тело. Из-за бесконечной цепочки отражений, объекты кажутся поврежденными и передают идею смерти в ее неповторимости и повторяемости.
В Музее модерна в рамках выставки «-шутка.» пройдет мини-марафон по просмотру одного из старейших сериалов «Вампиры». Он вышел во Франции в 1915-1916 годах. Лектор расскажет о режиссере и объяснит, где в триллере скрывается сатира. Требуется запись.
В «Нулевой комнате» стартует проект «Копилка текстов». В рамках него пройдет первая лекция от журналиста Ксении Якурновой «Как это сделано: интервью с классными городскими героями». Слушатели узнают, где искать героев для своих текстов, как подготовиться к интервью и зачем продолжать коммуникацию с героями после встречи. Вход по регистрации.
Сергей Прокудин-Горский — новатор цветной фотографии в России. В 1900-х годах он собрал «портрет» Российской Империи. Автор запечатлел разные народы сельских областей России, Средней Азии, Кавказа и других территорий. Выставка его работ откроется в музее-галерее «Заварка» 10 ноября в 19:00. Тогда же пройдет показ фильма «Цвет времени» о биографии фотографа.
В Самарском художественном музее пройдет выставка знаменитого художника Кузьмы Петрова-Водкина, там же можно узнать больше об авторе работ. Первая лекция «Я считаю себя трудным работником…» посвящена становлению профессионала, вторая «Наука видеть» раскроет тайны педагогической деятельности мастера. Необходима запись.
В рамках шестого сезона проекта «Таланты земли самарской» пройдет второй концерт в галерее «Новое пространство». Тольяттинский пианист Константин Лыков погрузит гостей в творчество Шопена — исполнит мазурки и четвертую балладу.
Сотрудница Музея модерна проведет пешеходную экскурсию. Ее маршрут пройдет через здания, в которых в годы войны располагались иностранные посольства. Старт — от Музея модерна, конец пути — возле технического лицея в музее «Парад 7 ноября 1941 г. в г. Куйбышеве». Необходима запись.
Фото: архив «СГ»
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