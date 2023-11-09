«Копилка текстов»

10 ноября в 18:00

В «Нулевой комнате» стартует проект «Копилка текстов». В рамках него пройдет первая лекция от журналиста Ксении Якурновой «Как это сделано: интервью с классными городскими героями». Слушатели узнают, где искать героев для своих текстов, как подготовиться к интервью и зачем продолжать коммуникацию с героями после встречи. Вход по регистрации.

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