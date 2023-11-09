Ученые Самарского политеха разработали инновационную технологию по удалению сложных белково-жировых веществ на технологическом оборудовании на предприятиях молочной отрасли.

— Для выпуска безопасной и качественной продукции требуется эффективная очистка оборудования техническими и химическими средствами. Проблема в том, что для этих целей используются вещества (азотная кислота и едкий натр), оказывающие вредное воздействие на окружающую среду и на человека. Парообразования приводят к ожогам в тяжелой форме, раздражают верхние дыхательные пути, вызывают конъюнктивит, — рассказал доцент кафедры «Химическая технология» сызранского филиала Политеха Владимир Ваулин.

Анализ моющих средств показал, что для повышения качества дезинфекции оборудования молочного завода лучше всего использовать сложные смеси с добавлением поверхностно-активных веществ (ПАВ), относящихся к классу мало опасных.

— ПАВы позволят сократить продолжительность санобработки и облегчить процесс очистки оборудования. Например, молочный камень, с которым традиционные вещества не справляются, легко удаляется кислотным и щелочным раствором моющего средства с добавлением ПАВов и умягчителей воды, — пояснил Владимир Ваулин.

Кроме этого, ученые политеха должны были разработать технологию проведения санобработки линий, трубопроводов, автоцистерн и резервуаров для хранения молока. Команда предложила взять за основу хлорсодержащие порошковые средства, которые можно использовать при низких температурах. Такие порошки не потеряют своих дезинфицирующих свойств и окажут высокое бактерицидное действие.

Научная работа продолжается в новых лабораториях филиала политеха. Ученые проводят исследования по уточнению состава ПАВ.

Фото: официальный сайт Самарского политеха