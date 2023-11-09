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    В Самаре закончен капитальный ремонт памятника погибшим в локальных войнах

    09.11.2023

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    В Самаре закончен капитальный ремонт памятника погибшим в локальных войнах

    В четверг, 9 ноября, после капитального ремонта открылся памятник воинам-самарцам, погибшим в локальных войнах, на площади Памяти в Октябрьском районе. Глава Самары Елена Лапушкина посетила обновленный мемориальный комплекс вместе с представителями общественных организаций, депутатского корпуса и профильных департаментов.

    В Самаре закончен капитальный ремонт памятника погибшим в локальных войнах

    Для увековечивания памяти погибших при выполнении воинского долга на территории других государств в 2001 году по инициативе общественных организаций, ветеранов боевых действий и семей погибших в Самаре был установлен такой памятник. На плиты нанесены фамилии военнослужащих, военнообязанных, лиц рядового и начальствующего состава органов внутренних дел и государственной безопасности, в том числе, направленных в другие государства властями СССР, Российской Федерации, и принимавших участие в боевых действиях при исполнении служебных обязанностей в этих государствах.

    В ходе ремонта основной задачей было сохранить концепцию, которая изначально была задумана авторами проекта.

    В Самаре закончен капитальный ремонт памятника погибшим в локальных войнах

    — Те обращения, которые поступали нам от общественных организаций, мы учили и воплотили в жизнь. Вы видите, насколько комплекс преобразился. Подрядчик выполнил все наши условия. Очищены свечи, восстановлена подсветка, обновлена центральная композиция, появились новые гранитные и мраморные плиты. Весной это место приобретет еще более торжественный вид, здесь распустятся тюльпаны, которые уже посажены, — рассказала Елена Лапушкина.

    В Самаре закончен капитальный ремонт памятника погибшим в локальных войнах

    Ранее губернатор Самарской области Дмитрий Азаров поручил профильным службам привести мемориал в порядок. В рамках капремонта были очищены скульптурные символы в виде свечей и памятные плиты из мрамора, проведена замена облицовочных элементов на постаменте, тротуарных дорожках и двух стенах, расположенных справа и слева от центральной композиции. Кроме того, была восстановлена архитектурная подсветка.

    — Я был куратором проводимых работ, потому что этот комплекс проектировал мой отец — архитектор Александр Темников. Когда планировали ремонт, была мысль привести памятник в первоначальное состояние, которое задумывалось авторами проекта. Все изменения, которые вы здесь видите, касались лишь улучшения отдельных технических характеристик, — поделился заместитель руководителя управления главного архитектора Антон Темников.

    В Самаре закончен капитальный ремонт памятника погибшим в локальных войнах

    Представители общественных организаций, присутствовавшие на встрече, дали позитивную оценку проведенной работе.

    — Мне очень понравилось, как отремонтировали памятник. Когда включили подсветку, просто нет слов — только чувство гордости. Видно, что к ремонту подошли очень ответственно. Спасибо всем огромное за это. Нам очень дорога эта территория, мы здесь собираемся, проводим субботники, и в дальнейшем будем ответственно к ней относиться, — отметила председатель региональной общественной организации родителей-пенсионеров, ветеранов и инвалидов, военнослужащих, погибших в Афганистане «Долг» Татьяна Каюкова.

    Фото: администрация Самары

    ТЭГИ:
    В Самаре закончен капитальный ремонт памятника погибшим в локальных войнах

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