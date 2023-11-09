Согласно опросу сервиса по поиску работы, 62 % самарцев берут работу на дом в выходные и праздники. Среди них 25 % делают это часто, а 37 % — иногда.

У каждого третьего самарца нет необходимости выполнять рабочие задачи сверхурочно (32 %). Среди опрошенных 6 % придерживаются принципа отдыхать и заниматься исключительно личными делами в нерабочее время.

Чаще всего работают в выходные и праздники дизайнеры (31 %), инженеры (29 %) и главные бухгалтеры (26 %). Системные администраторы (15 %), секретари (18 %) и программисты (20 %) принципиально не делают этого.

Часто работать дома в выходные и праздничные дни приходится жителям Самары с доходом от 80 тысяч рублей в месяц (28 %).