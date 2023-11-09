В Музее модерна проходила выставка «Своды» (12+). Кураторы открыли для посещения нулевой этаж купеческого особняка. Он построен с использованием изобретения французского архитектора Монье, который придумал особую конструкцию, связывающую воедино цемент и железные опоры. Для сводчатых подвальных помещений эти материалы подходили как нельзя лучше.

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Узники чешской контрразведки

Все участники встречи в Доме Курлиной, изображенные на фотографии, — большевики, которые участвовали в обороне Самары от чешских легионеров. Они были задержаны и находились во время допросов в подвале белочешской контрразведки. Затем Василия и Сергея Поповых вместе с Антониной Биргель по решению КОМУЧа отправили печально известным «поездом смерти» в Сибирь.

Биография Биргель, представительницы группы латышских коммунистов, тесно связана с нашим городом. Она родилась в Риге в семье рабочего-печатника. Во время наступления германских войск в 1915 году эвакуировалась в Самару вместе с фабрикой «Саламандра». Работница швейной мастерской, в 1917-м она вступила в РСДРП(б). В июне 1918-го входила в отряд обороны города от чехословацких военных. Была санитаркой на перевязочном пункте под Липягами.

В нечеловеческих условиях «поезда смерти» мужественной большевичке удалось выжить. Освободившись, Биргель стала сотрудником особого отдела ВЧК 5-й армии Восточного фронта. В 1921 году она вернулась в наш город и поступила в особый отдел губернской ЧК. Затем Антонина Тенисовна находилась на профсоюзной работе в Абдулино, а в 1929-1937 годах — на партийной работе в Самаре.

Рождение легенды

Так что факт содержания арестованных в подвале во времена КОМУЧа невозможно отрицать. Но производились ли там расстрелы? По этому поводу до сих пор идут споры среди историков. Представить себе такое в центре города даже в тревожные 1917-1918 годы довольно трудно.

Сотрудники Музея модерна запросили архивные материалы из разных источников. Из Российской государственной библиотеки поступила копия газеты «Солдат, рабочий и крестьянин» от 31 октября 1918 года. В ней небольшая заметка под названием «Учредиловский застенок». Это первый по времени источник, зафиксировавший наличие пулевых отверстий в подвале дома Курлиной.

К 31 октября 1918 года город вновь перешел под власть большевиков. Особняк уже около трех недель занимала губернская Чрезвычайная комиссия. Ее первым руководителем в Самаре был Иоганн Бирн. Неизвестный корреспондент газеты «Солдат, рабочий и крестьянин» пишет: «На углу Саратовской и Алексеевской улиц, в доме, где помещалось управление белогвардейскаго коменданта, по всем данным, производились расстрелы большевиков. Местом для расстрелов служила комната, находящаяся в подвальном помещении, представляющая настоящий застенок. Темная комната, которая с трудом отыскивается даже лицами, хорошо знающими расположение комнат, сохранила все следы преступных действий учредиловцев. На стене сохранилось довольно много надписей расстрелянных товарищей. На уровне головы сотня пулевых отверстий. Расстрелов, очевидно, было произведено так много, что пулями выбит один слой кирпича».

Один из главных пробелов в этой непростой истории — отсутствие более ранних свидетельств о расстрелах. Поэтому возникают вопросы: следы от чьих пуль были оставлены на стене? Белых или красных? Или и тех и других? А может, все еще сложнее?

Солдатский клуб

Для того чтобы выдвинуть другую версию появления следов от пуль, нужно обратиться к еще одной забытой странице дома Курлиных. В книге американского журналиста Оливера Сейлера «Россия белая или красная» напечатана фотография особняка с черным флагом над входом. Подпись под снимком переводится так: «Клуб анархистов в Самаре, в бывшем доме миллионера. Следующее здание от римско-католической церкви». Фотография датируется 1918 годом. В этот переломный период за власть над умами с большевиками отчаянно конкурировали анархисты.

Автор книги воспоминаний «Старый Буян. Самара. Печорлаг» самарский врач Сергей Чекин рассказывает, как вместе с другими студентами-медиками стал членом клуба анархистов. По его словам, в театре «Триумф» и кинотеатре «Художественный» свободно выступали такие известные теоретики, как Николай Рогдаев и Владимир Поссе. В начале 1919 года Рогдаев, известный революционерам под партийной кличкой «дядя Ваня», даже стал президентом Самарской федерации анархистов. Его ценили и Владимир Ленин, и Нестор Махно. Известно, что клуб Самарской федерации анархистов находился в бывшей кофейной «Ампир» на Соборной, 87, между Предтеченской (Некрасовской) и Льва Толстого (предположительно, улица Молодогвардейская, 71). А затем на Саратовской, 118 (угол Фрунзе и Льва Толстого). Что же касается расположенного неподалеку особняка Курлиной, по воспоминаниям старожилов, там действовал «Солдатский клуб», в котором также было сильно влияние анархистов. После политических диспутов здесь увлеченно играли в карты, а в подвале, по некоторым сведениям, располагался стрелковый тир.

Окончание следует.

В период революции самарские анархисты впервые заявили о себе в июне 1917 года, когда была организована группа анархистов-коммунистов. Ее бюро разместилось в ресторане «Аквариум». Большевики старались воспрепятствовать пропаганде этого движения и блокировали издание тематических листовок. В ответ 27 октября 1917 года около 20 анархистов-коммунистов захватили редакцию и типографию кадетской газеты «Волжский День» на Дворянской, 130. Они под угрозой взрыва вынудили наборщиков выпустить 20-титысячный тираж их воззвания.

Следующим «революционным» шагом анархистов стал налет на типографию Азеринского. Угрожая оружием, они вынудили его отпечатать свои прокламации. 14 декабря 1917 года анархисты совместно с максималистами захватили здание Коммерческого клуба на Дворянской, 112. А на следующую ночь произошел взрыв в «Белом доме» — резиденции Ревкома, Совдепа и Красной гвардии.

В итоге весной 1918 года в Самаре оказывается значительное число вооруженных формирований анархистов, которые даже попытались свергнуть большевиков.