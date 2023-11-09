В Самаре и еще пяти городах России планируется начать внедрять технологии биометрии для входа в метрополитен в 2024 году. Об этом сообщил генеральный директор Центра биометрических технологий (ЦБТ) Владислав Поволоцкий на форуме инновационных финансовых технологий Finopolis, пишет ТАСС.

— Мы запланировали совместно с Минтрансом России под эгидой приоритетного проекта правительства РФ в следующем году обеспечить возможность оплаты в шести городах. Это Казань, Нижний Новгород, Санкт-Петербург, Екатеринбург, Самара и Новосибирск, — сказал Владислав Поволоцкий.

Дорожные карты, разработанные для запуска сервиса, уже подтверждены в Казани, Самаре и Екатеринбурге. В ближайшее месяцы ЦБТ планирует утвердить планы действий с остальными регионами.

Форум инновационных финансовых технологий Finopolis проходит с 8 по 10 ноября. На нем эксперты обсуждают и анализируют возможности применения современных цифровых технологий в финансовом секторе.