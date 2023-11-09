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    В Самаре планируют внедрить биометрию для входа в метро в 2024 году

    09.11.2023

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    Фотограф: Екатерина Елизарова

    В Самаре планируют внедрить биометрию для входа в метро в 2024 году

    В Самаре и еще пяти городах России планируется начать внедрять технологии биометрии для входа в метрополитен в 2024 году. Об этом сообщил генеральный директор Центра биометрических технологий (ЦБТ) Владислав Поволоцкий на форуме инновационных финансовых технологий Finopolis, пишет ТАСС.

    — Мы запланировали совместно с Минтрансом России под эгидой приоритетного проекта правительства РФ в следующем году обеспечить возможность оплаты в шести городах. Это Казань, Нижний Новгород, Санкт-Петербург, Екатеринбург, Самара и Новосибирск, — сказал Владислав Поволоцкий.

    Дорожные карты, разработанные для запуска сервиса, уже подтверждены в Казани, Самаре и Екатеринбурге. В ближайшее месяцы ЦБТ планирует утвердить планы действий с остальными регионами.

    Форум инновационных финансовых технологий Finopolis проходит с 8 по 10 ноября. На нем эксперты обсуждают и анализируют возможности применения современных цифровых технологий в финансовом секторе. 

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    В Самаре планируют внедрить биометрию для входа в метро в 2024 году

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