В Самаре возле остановки «Московское шоссе» по улице Георгия Димитрова, 86 снесут незаконный киоск. На сайте госзакупок появилась информация о том, что департамент градостроительства ищет подрядчика для демонтажа.

На необходимые услуги готовы выделить более 375 тысяч рублей. Окончание подачи заявок запланировано на 16 ноября, победителя определят 20 ноября.

Контракт предусматривает, что все работы необходимо выполнить за 17 дней с даты подписания документов.