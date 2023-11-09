    Поиск

    Дмитрий Азаров представляет Самарскую область на Форуме межрегионального сотрудничества России и Казахстана

    09.11.2023

    313

    Автор:

    Дмитрий Азаров подвел итоги 2020 года

    Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров вошел в состав делегации нашей страны на ХIХ Форуме межрегионального сотрудничества России и Казахстана. Возглавляет делегацию заместитель председателя Правительства РФ Алексей Оверчук.

    На Форуме состоится пленарное заседание, которое проводят президенты двух стран участниц форума — Владимир Путин и Касым-Жомарт Токаев. В нем также принимает участие руководитель самарского региона.

    Темой форума в этом году стала «Сельское хозяйство — основа сильной экономики».

    Фото: предоставлено пресс-службой правительства Самарской области.

    Дмитрий Азаров представляет Самарскую область на Форуме межрегионального сотрудничества России и Казахстана

    Читайте также:

    Новости

    Самарская Третьяковка запустила проект подкастов-путеводителей
    В группе Вконтакте самарского филиала Третьяковки появились подкасты-путеводители об истории самарского конструктивизма. Этой осенью сотрудники самарской Третьяковки провели пешеходные экскурсии […]

    Новости

    В Самаре ограничат движение на перекрестке Чапаевской и Вилоновской
    В связи с проведением работ по ремонту тепловых сетей – трубопровода диаметром 300 мм, расположенного вблизи дома № 208 по […]

    Новости

    В Тольятти пройдут три турнира по мотогонкам на льду
    В декабре в Тольятти пройдет три турнира в рамках нового сезона командного чемпионата суперлиги по мотогонкам на льду. Чемпионат стартует […]

    Комментарии

    0 комментариев

    Комментарий появится после модерации