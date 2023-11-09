Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров вошел в состав делегации нашей страны на ХIХ Форуме межрегионального сотрудничества России и Казахстана. Возглавляет делегацию заместитель председателя Правительства РФ Алексей Оверчук.

На Форуме состоится пленарное заседание, которое проводят президенты двух стран участниц форума — Владимир Путин и Касым-Жомарт Токаев. В нем также принимает участие руководитель самарского региона.

Темой форума в этом году стала «Сельское хозяйство — основа сильной экономики».

Фото: предоставлено пресс-службой правительства Самарской области.