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    В самарской Третьяковке расскажут об истории зин-культуры

    09.11.2023

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    Фотограф: Владимир Пермяков

    В самарской Третьяковке расскажут об истории зин-культуры

    В воскресенье, 12 ноября, в самарском филиале Третьяковской галереи пройдет арт-завтрак, где художница Екатерина Оленина расскажет об истории зин-культуры (12+).

    Зины — это небольшие авторские журналы, которые собирают и печатают вручную. Их выпускают маленькими тиражами, передают из рук в руки или продают на фестивалях и в книжных магазинах.

    Екатерина Оленина работает с фотографией, инсталляцией и живописью. Она дважды участвовала в фестивале зинов NIZINA, а также в выставках в Самаре и за ее пределами. Работы художницы находятся в коллекциях музея современного искусства «Гараж» и ЦВЗ «Манеж».

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    В самарской Третьяковке расскажут об истории зин-культуры

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