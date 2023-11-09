В воскресенье, 12 ноября, в самарском филиале Третьяковской галереи пройдет арт-завтрак, где художница Екатерина Оленина расскажет об истории зин-культуры (12+).

Зины — это небольшие авторские журналы, которые собирают и печатают вручную. Их выпускают маленькими тиражами, передают из рук в руки или продают на фестивалях и в книжных магазинах.

Екатерина Оленина работает с фотографией, инсталляцией и живописью. Она дважды участвовала в фестивале зинов NIZINA, а также в выставках в Самаре и за ее пределами. Работы художницы находятся в коллекциях музея современного искусства «Гараж» и ЦВЗ «Манеж».