    Поиск

    Представитель МИД РФ Мария Захарова записала аудиогид по самарской экспозиции

    09.11.2023

    223

    Автор: Ксения Ястребова

    Фотограф: Анастасия Жиляева

    Представитель МИД РФ Мария Захарова записала аудиогид по самарской экспозиции

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова озвучила аудиоэкскурсию по самарской экспозиции на выставке-форуме «Россия» на ВДНХ.

    — Помимо моего наблюдения за выставкой, не поверите, я еще и озвучивала аудиоэкскурсию по павильону Самары. По просьбе руководства этого российского региона я читала аудиогид, – рассказала Мария Захарова в эфире радио Sputnik.

    Добавим, самарская экспозиция на ВДНХ расположена внутри конструкции, напоминающей ладью. Там находится видеозал, где гости форума могут ознакомиться с историей нашего региона, его заповедными местами, достижениями.

    ТЭГИ:
    Представитель МИД РФ Мария Захарова записала аудиогид по самарской экспозиции

    Читайте также:

    Новости

    Самарская Третьяковка запустила проект подкастов-путеводителей
    В группе Вконтакте самарского филиала Третьяковки появились подкасты-путеводители об истории самарского конструктивизма. Этой осенью сотрудники самарской Третьяковки провели пешеходные экскурсии […]

    Новости

    В Самаре ограничат движение на перекрестке Чапаевской и Вилоновской
    В связи с проведением работ по ремонту тепловых сетей – трубопровода диаметром 300 мм, расположенного вблизи дома № 208 по […]

    Новости

    В Тольятти пройдут три турнира по мотогонкам на льду
    В декабре в Тольятти пройдет три турнира в рамках нового сезона командного чемпионата суперлиги по мотогонкам на льду. Чемпионат стартует […]

    Комментарии

    0 комментариев

    Комментарий появится после модерации