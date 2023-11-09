Официальный представитель МИД России Мария Захарова озвучила аудиоэкскурсию по самарской экспозиции на выставке-форуме «Россия» на ВДНХ.

— Помимо моего наблюдения за выставкой, не поверите, я еще и озвучивала аудиоэкскурсию по павильону Самары. По просьбе руководства этого российского региона я читала аудиогид, – рассказала Мария Захарова в эфире радио Sputnik.

Добавим, самарская экспозиция на ВДНХ расположена внутри конструкции, напоминающей ладью. Там находится видеозал, где гости форума могут ознакомиться с историей нашего региона, его заповедными местами, достижениями.