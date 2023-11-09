Четверть жителей Приволжского федерального округа уверены, что смогли бы выполнять обязанности руководителя. Такие результаты исследования представила одна из крупнейших платформ онлайн-рекрутинга.

46 % опрошенных считают, что их руководитель — полезный для компании сотрудник. 16 % думают, что работа начальника не всегда хорошо сказывается на бизнесе. Убеждены, что их руководитель ведет компанию к кризису, 9 % жителей. Также 7 % уверены, что он занимает должность незаслуженно. 12 % отметили, что их начальника легко может заменить любой другой сотрудник.

Почти половина респондентов думают, что смогли бы справиться с обязанностями своего руководителя. При этом заменить на посту его готовы только 25 %. Сомневаются в достаточной степени своей компетенции 36 %.

Чаще всего уверены в своих силах руководители высшего и среднего звена (47 % ответов), специалисты сферы «Продажи и обслуживание клиентов» (41 % ответов). Могли бы, но не хотят выполнять обязанности начальника сотрудники сферы «Наука и образование» (27 %). Специалисты из сфер «Строительство и недвижимость» (47 %), и «Административный персонал» (45 % ответов) в своих управленческих навыках сомневаются.

Что касается возраста респондентов, то довольны своим начальством соискатели от 18 до 24 лет. Они же считают, что в силу недостаточного опыта и знаний не смогут заменить руководителя. Сотрудники старше 55 лет сообщали о периодическом или регулярном негативном влиянии начальника на бизнес. Они же думают, что смогли бы заменить его, но не хотят руководить. Согласны сместить на посту своего начальника люди от 25 до 34 лет, а также от 35 до 44 лет.