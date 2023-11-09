В Самарской области в 105 раз увеличилась заболеваемость коклюшем в 2023 году по сравнению с прошлым годом. Об этом стало известно из доклада о социально-экономическом положении региона, который подготовил Самарастат.

Специалисты Самарастата проанализировали заболеваемость населения отдельными инфекциями. В сентябре 2022 года в Самарской области был зафиксирован только один человек, который болел коклюшем. В том же месяце нынешнего года таких случаев стало 105.

Еще в августе 2023 года в регионе было только 56 зараженных этой инфекцией, а в июле — 17. При этом в те же периоды 2022 года не было ни одного случая коклюша.

Основными симптомами коклюша являются сухой навязчивый кашель, усиливающийся по ночам, постепенно нарастающие приступы кашля (до 30 раз в день), отечность лица, затрудненный вдох, остановка дыхания. Как следствие болезни происходит нарушение сна, появляется раздражительность, слабость и вялость.