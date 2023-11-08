В Самаре на предприятии, которое обеспечивает автобусные перевозки по муниципальным маршрутам, наградили лучших сотрудников. Акцию приурочили к Дню работников автомобильного и городского пассажирского транспорта.

Более 30 водителей, кондукторов, инженеров, мастеров ремонта и обслуживания получили грамоты и благодарственные письма регионального правительства и администрации Самары. Те, кого отметили на торжественном собрании, ежедневно демонстрируют высокий профессионализм, преданность профессии и заботятся о безаварийных поездках и комфорте пассажиров.

Также поздравления звучали в адрес коллектива единого оператора электронного проездного «Объединенная транспортная карта».

— Это сложная и нужная работа, она на виду. От стабильной организации транспортного сообщения и, в том числе, автобусных перевозок, зависит очень многое, — подчеркнул руководитель департамента транспорта администрации Самары Сергей Маркин. — В этом году на маршруты вышли 50 новых автобусов, которые получили высокую оценку как среди водителей и кондукторов, так и пассажиров. Желаю всем сотрудникам уверенности в завтрашнем дне, роста заработной платы, здоровья и, конечно, дальнейшего пополнения парка техники — на радость, прежде всего, пассажирам! Планы по обновлению подвижного состава есть и на следующий год — приложим максимум усилий, чтобы воплотить их в жизнь.

В числе награжденных была Наталия Махалина, многократный победитель в номинации «Лучший кондуктор». В профессии она уже 17 лет. Женщина считает, что постоянное общение с людьми мотивирует к тому, чтобы развивать основное качество кондуктора — умение находить общий язык со всеми пассажирами.

— Есть постоянные пассажиры, которые уже почти как родные. Есть много попутчиков, которые относятся к персоналу транспортной отрасли очень уважительно, благодарят во время поездок. Порой бывают и сложные ситуации. Но несмотря ни на что, нужно ко всему относиться с пониманием и стараться всегда быть в хорошем настроении! — отмечает кондуктор.

Председатель профсоюза автотранспортного предприятия Анна Замыцкая отметила, что люди ждут такие праздники, с удовольствием приходят на торжественные мероприятия.

— Мы ценим их вклад в профессию, общественную работу. Немаловажно и то, что среди награжденных — наставники, которые помогают молодым сотрудникам войти в коллектив, закрепиться на предприятии, повысить мастерство, — прокомментировала Анна Замыцкая. — А главная задача профсоюза — всесторонняя поддержка сотрудников. Для них организовываем спортивные мероприятия, концерты, предлагаем билеты в кино или театр. Для коллектива это тоже стимулы, которые помогают развиваться и качественно выполнять свою работу. Но, прежде всего, заботимся о достойных условиях труда, предоставлении социального пакета, дополнительной поддержке молодых специалистов, пополнении и сохранении штата.

С приветственным словом обратился и руководитель предприятия «Самара Авто Газ» Александр Кочерыгин:

— Наша работа охватывает самую широкую гамму профессий, что позволяет сплотиться еще сильнее. Желаю всем сотрудникам процветания, достойных условий труда, а самое главное — довольных пассажиров!

Участники собрания пригласили к сотрудничеству всех желающих связать свою жизнь с транспортной отраслью.

Организация перевозок общественным транспортом остается на непрерывном контроле мэрии Самары и дирекции профильных предприятий.

Фото: администрация Самары