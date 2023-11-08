    Поиск

    Выпускница ТГУ стала призером всероссийского конкурса начинающих ювелиров

    08.11.2023

    293

    Автор:

    Выпускница ТГУ стала призером всероссийского конкурса начинающих ювелиров

    Выпускница ТГУ Анастасия Генералова заняла третье место во всероссийском конкурсе начинающих ювелиров «Металл, камень, идея» в номинации «Студенческая работа: художественный металл». Состязания среди 279 художников проходили в екатеринбургском Музее камнерезного и ювелирного искусства.

    В десяти номинациях участники конкурса представили 470 работ: оригинальные интерьерные украшения, изящные предметы камнерезного и ювелирного искусства. Жюри отметило дипломную работу выпускницы ТГУ — комплект украшений под названием «20.23». Это две броши и подвеска, выполненные из бронзы с фарфоровыми вставками.

    — Неприятный опыт в большинстве случаев хочется удалить из памяти и это совершенно нормальная реакция на стресс. Но произошедшее важно помнить, важно понимать, что привело к той или иной ситуации, — уверена Анастасия Генералова. — Это и стало основной идеей коллекции: запечатлеть то состояние, в котором находится наше общество в результате событий последних лет. Тогда появилось и название коллекции — «20.23», соединяющее в себе три года, которые стали для многих людей переломными. В этом смысле меня заинтересовал японский способ реставрации керамики и, в частности, фарфора, «кинцуги». Его философия заключается в том, чтобы не маскировать сколы и трещины, а наоборот подчеркнуть их как важную часть истории предмета, к этой философии обращения с прошлым и отсылает моя коллекция.

    Работу «20.23» можно увидеть на выставке в Музее камнерезного и ювелирного искусства Екатеринбурга до 14 января.

    Фото: официальный сайт ТГУ

    ТЭГИ:
    Выпускница ТГУ стала призером всероссийского конкурса начинающих ювелиров

    Читайте также:

    Новости

    Самарская Третьяковка запустила проект подкастов-путеводителей
    В группе Вконтакте самарского филиала Третьяковки появились подкасты-путеводители об истории самарского конструктивизма. Этой осенью сотрудники самарской Третьяковки провели пешеходные экскурсии […]

    Новости

    В Самаре ограничат движение на перекрестке Чапаевской и Вилоновской
    В связи с проведением работ по ремонту тепловых сетей – трубопровода диаметром 300 мм, расположенного вблизи дома № 208 по […]

    Новости

    В Тольятти пройдут три турнира по мотогонкам на льду
    В декабре в Тольятти пройдет три турнира в рамках нового сезона командного чемпионата суперлиги по мотогонкам на льду. Чемпионат стартует […]

    Комментарии

    0 комментариев

    Комментарий появится после модерации