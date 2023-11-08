Выпускница ТГУ Анастасия Генералова заняла третье место во всероссийском конкурсе начинающих ювелиров «Металл, камень, идея» в номинации «Студенческая работа: художественный металл». Состязания среди 279 художников проходили в екатеринбургском Музее камнерезного и ювелирного искусства.

В десяти номинациях участники конкурса представили 470 работ: оригинальные интерьерные украшения, изящные предметы камнерезного и ювелирного искусства. Жюри отметило дипломную работу выпускницы ТГУ — комплект украшений под названием «20.23». Это две броши и подвеска, выполненные из бронзы с фарфоровыми вставками.

— Неприятный опыт в большинстве случаев хочется удалить из памяти и это совершенно нормальная реакция на стресс. Но произошедшее важно помнить, важно понимать, что привело к той или иной ситуации, — уверена Анастасия Генералова. — Это и стало основной идеей коллекции: запечатлеть то состояние, в котором находится наше общество в результате событий последних лет. Тогда появилось и название коллекции — «20.23», соединяющее в себе три года, которые стали для многих людей переломными. В этом смысле меня заинтересовал японский способ реставрации керамики и, в частности, фарфора, «кинцуги». Его философия заключается в том, чтобы не маскировать сколы и трещины, а наоборот подчеркнуть их как важную часть истории предмета, к этой философии обращения с прошлым и отсылает моя коллекция.

Работу «20.23» можно увидеть на выставке в Музее камнерезного и ювелирного искусства Екатеринбурга до 14 января.

Фото: официальный сайт ТГУ