Новые реалии требуют новых решений, в том числе закрепленных на законодательном уровне. Изменения в системе права происходят постоянно. Продолжаем знакомить с ними читателей «СГ».

«Арктическая ипотека»

С 1 ноября по инициативе президента запустилась программа льготного жилищного кредитования «Арктическая ипотека» для жителей северных регионов. Она позволяет приобрести недвижимость на Дальнем Востоке под 2 % годовых. Максимальная сумма кредита составляет 6 000 000 рублей со сроком погашения до 20 лет. Получить льготный кредит на жилье могут:

— молодые семьи, в которых супруги не старше 36 лет;

— заемщики, не состоящие в браке, в возрасте до 36 лет, имеющие несовершеннолетнего ребенка в возрасте до 19 лет;

— участники программ «Гектар Арктики» и «Повышение мобильности трудовых ресурсов»;

— педагоги и медики в возрасте от 21 до 70 лет.

Минимальный первоначальный взнос при покупке жилья составляет 20%.

Денежные средства можно будет потратить на покупку жилья в новостройках, готовой недвижимости на территории сел и моногородов, а также на индивидуальное жилое строительство.

Программа действует до 2030 года.

Внесудебное банкротство

С 3 ноября вступили в силу изменения в Федеральный закон от 26 октября 2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)». Знакомимся с основными из них:

— сумма долга, при которой можно обратиться в МФЦ с заявлением о признании банкротом теперь составляет от 25 000 до 1 000 000 рублей (вместо ранее установленного диапазона 50 000 – 500 000 рублей);

— срок для повторной подачи заявления на банкротство сократился с 10 до 5 лет;

Перечень обстоятельств, при которых гражданин признается банкротом, значительно расширен. Теперь неплатежеспособность признают, даже если:

— основным доходом является пенсия;

— должник получает ежемесячное пособие в связи с рождением и воспитанием ребенка

(обязательным условием является то, что исполнение о выплате долга длится более 1 года и у этих граждан отсутствует имущество для взыскания).

— исполнительное производство возбуждено 7 лет назад и более, а долги до настоящего времени не погашены.

Напомним, до внесения изменений в закон банкротом мог быть признан только должник, в отношении которого исполнительные производства возбуждены, но закрыты по причине отсутствия имущества и доходов для взыскания.

Дополнительные выплаты мобилизованным

В соответствии с Указом Президента РФ от 11 сентября 2023 № 669 дополнительно к денежному довольствию устанавливаются ежемесячные компенсации в размере 100% пенсии за выслугу лет мобилизованным военным пенсионерам и тем из них, кто подписал контракт с Минобороны. Таким образом возмещается военная пенсия, потерянная после возвращения в ряды войск. Проиндексировано и денежное довольствие военнослужащих, оно теперь составит 210 000 рублей ежемесячно.

«Квадратные» номера на транспорт

По информации МВД России от 25 октября 2023 с 18 октября вступила в силу поправка к «Госстандарту относительно регистрационных знаков транспортных средств». Теперь допускается использование переднего номера типа А1 вместо типа 1 на автомобиле с нестандартным местом крепления регистрационных знаков, но при условии, что такую форму имеет заводское углубление под номер на кузове машины.

Утилизационный сбор на автомобили

С 29 октября установлены новые правила оплаты утилизационного сбора на автомобили. В соответствии с постановлением правительства от 17 октября 2023 года произошли изменения в части порядка уплаты сбора в отношении колесных транспортных средств и прицепов к ним. Теперь взимание сбора будут контролировать таможенные органы вместо налоговых. По мнению законодателей, нововведение призвано бороться с «серыми» автосалонами, которые закупают машины по более низким ценам, оформляют на физлиц и перепродают конечному покупателю.

Индексации пенсии

Но не всем, а отдельным категориям граждан. По информации Соцфонда России, доплаты коснутся пенсионеров, которым исполнилось 80 лет, и инвалидов первой группы. Для этой категории граждан прибавка к пенсии составит 100% от фиксированной выплаты к страховой пенсии.

Перерасчет будет произведен и тем, кто уволился с работы 3 месяца назад. Решение об индексации принимается Соцфондом в месяце, следующим после месяца ухода с работы.

Размер доплаты рассчитывается индивидуально, с учетом среднемесячного заработка, стажа и суммы, поступившей от работодателя.

Индексация ожидает еще несколько категорий пенсионеров, это ранее работающие:

— пилотами гражданской авиации (со стажем 25 лет для мужчин и 20 лет – для женщин и 15 лет при увольнении по состоянию здоровья);

— в угольной промышленности (стаж должен быть не менее 25 лет);

— на Крайнем Севере (со стажем 20 лет для мужчин и 15 лет — для женщин).

Штрафы за навязывание дополнительных услуг

Федеральным Законом от 19 октября 2023 внесены поправки в ст. 14.8 КОАП РФ, которые призваны защитить потребителей от дополнительных расходов при навязывании ненужных услуг. Что подразумевают под собой навязанные услуги.

Это предложение покупателю до оплаты покупки или работы, за отдельную плату приобрести к основному товару/услуге – дополнительные. Или заключение договора с условием приобретения клиентом дополнительного товара или услуги.

Теперь за такие нарушения должностные лица заплатят штраф от 2 000 до 4 000 рублей, юридические лица – от 20 000 до 40 000 рублей.

Если от потребителя пришла жалоба по факту нарушения его прав и осталась без рассмотрения, административный штраф для должностных лиц составит от 15 000 до 30 000 рублей, для юридических лиц – от 100 000 до 300 000 рублей.

По мнению юристов не все так просто. Что услуга навязана, надо будет еще доказать. Как сложится судебная практика, покажет время.

Маркировка лекарств, напитков и телефонов в ЕАЭС

9 ноября вступают в силу новые общие правила маркировки лекарств, безалкогольных напитков, телефонов и ноутбуков. Теперь страны Евразийского экономического союза сами смогут определять порядок и дату введения маркировки товаров. Главное, что запрет на оборот немаркированных телефонов и ноутбуков не может быть установлен ранее 1 октября 2023, безалкогольных напитков – не ранее 1 декабря 2023, соков – 1 июня 2024.

Безвизовые страны

В Таиланде и на Ямайке с 1 ноября по 30 апреля наши соотечественники смогут находиться без визы 90 дней, ранее этот срок составлял 30 дней.

Визовый сбор за поездку на Шри-Ланку, по информации туроператоров, планируется отменить к середине — концу ноября.