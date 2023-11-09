В Самаре до 25 декабря капитально отремонтируют фасад спортивного корпуса стадиона «Чайка» (Сергея Лазо, 23а). На сайте госзакупок размещена информация о начале торгов.

Подрядчика ищет спортивная школа «Чайка». На ремонт готовы выделить более девяти миллионов рублей. Объявление было размещено 7 ноября, окончание подачи заявок и определение победителя запланировано после 23 ноября.

Согласно документам, подрядчик должен будет выполнить строительные, монтажные и сантехнические работы. На объекте нужно обустроить вентилируемые фасады и решетки на окнах, обновить кровельные покрытия, бетонные фундаменты, каркасы зданий и светильники.