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    В Самаре отремонтируют фасад спорткорпуса стадиона «Чайка»

    09.11.2023

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    Фотограф: Екатерина Елизарова

    В Самаре отремонтируют фасад спорткорпуса стадиона «Чайка»

    В Самаре до 25 декабря капитально отремонтируют фасад спортивного корпуса стадиона «Чайка» (Сергея Лазо, 23а). На сайте госзакупок размещена информация о начале торгов.

    Подрядчика ищет спортивная школа «Чайка». На ремонт готовы выделить более девяти миллионов рублей. Объявление было размещено 7 ноября, окончание подачи заявок и определение победителя запланировано после 23 ноября.

    Согласно документам, подрядчик должен будет выполнить строительные, монтажные и сантехнические работы. На объекте нужно обустроить вентилируемые фасады и решетки на окнах, обновить кровельные покрытия, бетонные фундаменты, каркасы зданий и светильники.

    ТЭГИ:
    В Самаре отремонтируют фасад спорткорпуса стадиона «Чайка»

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