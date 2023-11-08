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    10 ноября в Самаре распределят места в детсады

    08.11.2023

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    Фотограф: Екатерина Елизарова

    10 ноября в Самаре распределят места в детсады

    В пятницу, 10 ноября, пройдет очередное распределение в детсады. Департамент образования администрации Самары рекомендует родителям до четверга, 28 сентября, включительно проверить данные, указанные в заявлении на портале образовательных услуг или там же в разделе «Поиск заявлений». Если обнаружатся неточности или утратившие силу сведения, необходимо будет обратиться в МФЦ.

    Распределение свободных мест проводится в автоматизированном порядке на основании следующих критериев:

    • наличия права на внеочередное предоставление места;
    • даты регистрации в электронном реестре;
    • возраста ребенка по состоянию на 1.9.2023;
    • направленности группы;
    • желаемой даты зачисления не позднее 1.9.2023.

    О предоставлении места сообщат специалисты детсада. Также электронное заявление перейдет из статуса «Очередник» в статус «Направлен». Самостоятельно с результатами родители могут ознакомиться, обратившись на сайт es.asurso.ru или es2p.asurso.ru (раздел «Поиск заявлений») и заполнив поле индивидуальным номером обращения.

    Для письменного подтверждения несогласия необходимо обращаться в МФЦ. В случае неявки родителей (законных представителей) в последующих распределениях свободных мест ребенок принимать участия не будет.

    ТЭГИ:
    10 ноября в Самаре распределят места в детсады

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