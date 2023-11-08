В пятницу, 10 ноября, пройдет очередное распределение в детсады. Департамент образования администрации Самары рекомендует родителям до четверга, 28 сентября, включительно проверить данные, указанные в заявлении на портале образовательных услуг или там же в разделе «Поиск заявлений». Если обнаружатся неточности или утратившие силу сведения, необходимо будет обратиться в МФЦ.

Распределение свободных мест проводится в автоматизированном порядке на основании следующих критериев:

наличия права на внеочередное предоставление места;

даты регистрации в электронном реестре;

возраста ребенка по состоянию на 1.9.2023;

направленности группы;

желаемой даты зачисления не позднее 1.9.2023.

О предоставлении места сообщат специалисты детсада. Также электронное заявление перейдет из статуса «Очередник» в статус «Направлен». Самостоятельно с результатами родители могут ознакомиться, обратившись на сайт es.asurso.ru или es2p.asurso.ru (раздел «Поиск заявлений») и заполнив поле индивидуальным номером обращения.

Для письменного подтверждения несогласия необходимо обращаться в МФЦ. В случае неявки родителей (законных представителей) в последующих распределениях свободных мест ребенок принимать участия не будет.