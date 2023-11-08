08.11.2023
341
На портале «Госуслуги» появился новый сервис «Решаем вместе. Голосования». Благодаря ему жители Самары могут принять участие в опросах от профильных департаментов администрации, сообщила в своем телеграм-канале глава города Елена Лапушкина.
— Приглашаю жителей Самары принять участие в голосовании и выбрать название для нового модульного спортивного зала в Ленинском районе, бассейна в Куйбышевском районе, а также поделиться мнением об акции «Самара в движении» и итогах садово-дачных перевозок, — написала Елена Лапушкина.
Чтобы принять участие в опросах, надо перейти по ссылкам и авторизоваться через свою учетную запись на «Госуслугах»:
Результаты опросов будут использоваться для оценки текущей ситуации и выработки дальнейших управленческих решений.
Новости
Новости
Новости
Комментарии
0 комментариев