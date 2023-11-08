В понедельник, 6 ноября, спасатели реабилитационного центра «ФлагманВет» вытащили собаку, провалившуюся колодец глубиной девять метров в микрорайоне Крутые Ключи.

Жители микрорайона обнаружили пропажу местной собаки по кличке Рыжуля. Прохожие услышали глухой лай из-под земли, обнаружили пострадавшее животное и вызвали специалистов службы спасения.

Спасатели из «ФлагманВет» уже доставали животных из колодцев, но не из настолько глубоких. В ближайшем строительном магазине они закупили необходимое снаряжение — веревки, карабины и прочее, и отправились на помощь Рыжуле.

Ловцы спустились на глубину девяти метров по веревкам и вытащили собаку. Животное в результате падения практически не пострадало, соскользнув по стенке колодца на дно. Рыжуля получила только несколько ушибов и сейчас проходит полное обследование в ветеринарном центре.

Фото: скриншот из видео/группа вконтакте «Стационар для Животных «ФлагманВет»