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    В Самаре спасли собаку из девятиметрового колодца

    08.11.2023

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    В Самаре спасли собаку из девятиметрового колодца

    В понедельник, 6 ноября, спасатели реабилитационного центра «ФлагманВет» вытащили собаку, провалившуюся колодец глубиной девять метров в микрорайоне Крутые Ключи.

    Жители микрорайона обнаружили пропажу местной собаки по кличке Рыжуля. Прохожие услышали глухой лай из-под земли, обнаружили пострадавшее животное и вызвали специалистов службы спасения.

    Спасатели из «ФлагманВет» уже доставали животных из колодцев, но не из настолько глубоких. В ближайшем строительном магазине они закупили необходимое снаряжение — веревки, карабины и прочее, и отправились на помощь Рыжуле.

    Ловцы спустились на глубину девяти метров по веревкам и вытащили собаку. Животное в результате падения практически не пострадало, соскользнув по стенке колодца на дно. Рыжуля получила только несколько ушибов и сейчас проходит полное обследование в ветеринарном центре.

    Фото: скриншот из видео/группа вконтакте «Стационар для Животных «ФлагманВет»

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    В Самаре спасли собаку из девятиметрового колодца

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