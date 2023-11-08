С 15 по 19 ноября в самарском Дворце спорта им. Высоцкого состоятся всероссийские соревнования и пятый этап серии Гран-при России по фигурному катанию на коньках «Волжский пируэт» (0+).

В Самаре соберутся лучшие фигуристы страны и представят новые программы перед заключительным этапом Гран-при в Москве. У нас пройдут соревнования в одиночном мужском и женском катании и танцы на льду. До этого спортсмены состязались в Уфе, Омске, Красноярске и Казани.

Среди звезд фигурного катания в Самару приедет воспитанник тольяттинской школы Егор Базин, который выступит за регион в танцах на льду в дуэте с Елизаветой Худайбердиевой. Пара является действующим чемпионом России и победителем первого этапа Гран-при.