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    Каратисты Самарской области выиграли 25 медалей всероссийского турнира

    08.11.2023

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    Фотограф: Екатерина Елизарова

    Каратисты Самарской области выиграли 25 медалей всероссийского турнира

    По итогам XI Всероссийских соревнований по карате «Кубок Дружбы» в Тольятти самарские спортсмены выиграли 25 медалей — восемь золотых, восемь серебряных и девять бронзовых. В турнире приняли участие 1 500 каратистов из 34 регионов России и из Казахстана.

    Кроме золотых наград победители получили звание мастера спорта России. В общекомандном зачете Самарская область заняла второе место, уступив команде из Саратовской области.

    Через неделю наши каратисты выступят на представительном международном турнире в Москве «Вселенная каратэ», а затем в молодежном первенстве России в Южно-Сахалинске.

    ТЭГИ:
    Каратисты Самарской области выиграли 25 медалей всероссийского турнира

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