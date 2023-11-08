По итогам XI Всероссийских соревнований по карате «Кубок Дружбы» в Тольятти самарские спортсмены выиграли 25 медалей — восемь золотых, восемь серебряных и девять бронзовых. В турнире приняли участие 1 500 каратистов из 34 регионов России и из Казахстана.

Кроме золотых наград победители получили звание мастера спорта России. В общекомандном зачете Самарская область заняла второе место, уступив команде из Саратовской области.

Через неделю наши каратисты выступят на представительном международном турнире в Москве «Вселенная каратэ», а затем в молодежном первенстве России в Южно-Сахалинске.