В среду, 8 ноября, по сложившейся на самарской земле традиции в преддверии Дня сотрудника органов внутренних дел РФ в региональной столице прошла церемония возложения цветов к мемориальному комплексу памяти сотрудников, погибших при исполнении служебных обязанностей. Участие в ней приняли губернатор Дмитрий Азаров, начальник Главного управления МВД России по Самарской области Игорь

Иванов, представители органов власти, руководители силовых и надзорных ведомств, ветераны и сотрудники МВД.

Напомним, 10 февраля 1999 года произошел пожар в Главном управлении внутренних дел по Самарской области. В той трагедии погибли 57 сотрудников правоохранительных органов. Позже на этом месте установили мемориальный комплекс, включающий храм-часовню Святого Александра Невского, Вечный огонь и стелу с именами сотрудников органов внутренних дел Самарской области, погибших при выполнении служебных обязанностей.

Начальник ГУ МВД России по Самарской области Игорь Иванов подчеркнул, что самарская полиция имеет славные традиции и героические страницы истории.

— Но, к сожалению, не обошлось без потерь. 352 сотрудника ОВД погибли при исполнении служебных обязанностей, 273 человека отдали свой долг Родине в годы Великой Отечественной войны, страшная трагедия 1999 года унесла 57 жизней, 22 сотрудника ОВД Самарской области погибли при исполнении своего долга на Северном Кавказе. И сегодня мы живем в непростых условиях, при которых уже десять наших коллег погибли в зоне СВО. Важно, чтобы память о них жила, чтобы кадеты и молодые сотрудники помнили историю самарской полиции, имена коллег, которые отдали свою жизнь, – отметил он и добавил, что сотрудники полиции в борьбе с преступностью постоянно сталкиваются с опасностями, рискуют своим здоровьем, а иногда и жизнью.

Дмитрий Азаров отметил, что судьба каждого сотрудника ОВД, погибшего при исполнении своих служебных обязанностей, является примером высокого служения Родине – нашей великой Отчизне, людям.

— Они остались честными перед собой и людьми, до конца верными присяге, – сказал губернатор Дмитрий Азаров на церемонии возложения цветов к мемориальному комплексу.

Глава региона подчеркнул, что сегодня в особых условиях проведения специальной военной операции на сотрудниках ОВД лежит большая нагрузка и особая ответственность.

— Помимо той работы, которую сотрудники правоохранительных органов исполняют каждый день во имя и во благо человека, нашего общества и государства, принимают дополнительные меры по противодействию терроризму и экстремизму. Поддержание правопорядка требует полной самоотдачи, – подчеркнул Дмитрий Азаров. – Отдельно мы сегодня отмечаем вместе с вами подвиг сотрудников в зоне специальной военной операции, на новых территориях России. Мы никогда не забудем погибших товарищей, которые, совершив свой подвиг, сделали все, чтобы защитить нашу Родину, людей, сохранить мир и покой на нашей родной земле.

По мнению руководителя области, имена погибших сотрудников ОВД являются светлыми маяками для нынешних поколений органов правопорядка.

— Я уверен, что, равняясь на наших Героев, мы не допустим разрушения нашего государства, раскола в

нашем обществе, не дадим запугать людей, будем стоять на защите суверенного права нашего народа жить по законам нашей страны и заветам предков, – заявил губернатор.

Дмитрий Азаров поблагодарил сотрудников за ежедневный подвиг и высокое служение Родине.