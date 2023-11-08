    Поиск

    В Самаре пострадали трое рабочих после обрушения стены в Спасо-Вознесенском соборе

    08.11.2023

    198

    Автор:

    В Самаре пострадали трое рабочих после обрушения стены в Спасо-Вознесенском соборе

    Во вторник, 7 ноября, в Самаре в результате обрушения торцевой части кровли в Спасо-Вознесенском соборе (Степана Разина, 78) пострадали трое мужчин, сообщают в региональном управлении СУ СК РФ.

    По версии следствия, на территории храма из-за допущенных нарушений при ведении ремонтных работ произошло обрушение лесов, в результате которого пострадали трое мужчин. Потерпевшие с повреждениями различной степени тяжести были госпитализированы.

    По факту происшествия Куйбышевский межрайонный следственный отдел Самары возбудил уголовное дело по признакам состава преступления по статье УК РФ «Нарушение правил безопасности при ведении строительных или иных работ».

    Сейчас следователи устанавливают все обстоятельства преступления. Прокуратура Самарской области взяла под контроль ход и результаты процессуальной проверки.

    Фото: Антон Кравченко

    ТЭГИ:
    В Самаре пострадали трое рабочих после обрушения стены в Спасо-Вознесенском соборе

    Читайте также:

    Новости

    Самарская Третьяковка запустила проект подкастов-путеводителей
    В группе Вконтакте самарского филиала Третьяковки появились подкасты-путеводители об истории самарского конструктивизма. Этой осенью сотрудники самарской Третьяковки провели пешеходные экскурсии […]

    Новости

    В Самаре ограничат движение на перекрестке Чапаевской и Вилоновской
    В связи с проведением работ по ремонту тепловых сетей – трубопровода диаметром 300 мм, расположенного вблизи дома № 208 по […]

    Новости

    В Тольятти пройдут три турнира по мотогонкам на льду
    В декабре в Тольятти пройдет три турнира в рамках нового сезона командного чемпионата суперлиги по мотогонкам на льду. Чемпионат стартует […]

    Комментарии

    0 комментариев

    Комментарий появится после модерации