Во вторник, 7 ноября, в Самаре в результате обрушения торцевой части кровли в Спасо-Вознесенском соборе (Степана Разина, 78) пострадали трое мужчин, сообщают в региональном управлении СУ СК РФ.

По версии следствия, на территории храма из-за допущенных нарушений при ведении ремонтных работ произошло обрушение лесов, в результате которого пострадали трое мужчин. Потерпевшие с повреждениями различной степени тяжести были госпитализированы.

По факту происшествия Куйбышевский межрайонный следственный отдел Самары возбудил уголовное дело по признакам состава преступления по статье УК РФ «Нарушение правил безопасности при ведении строительных или иных работ».

Сейчас следователи устанавливают все обстоятельства преступления. Прокуратура Самарской области взяла под контроль ход и результаты процессуальной проверки.

Фото: Антон Кравченко