Волшебник из Великого Устюга посетит Самару 21 декабря, чтобы поздравить детей с Новым годом. Вместе со своей сказочной командой Дед Мороз прибудет на своем поезде — празднично оформленной передвижной резиденции. В ее составе приемная, вагоны для проведения игр и квестов, вагон-ресторан и вагон-лавка.

По сообщению пресс-службы РЖД, пришедших ждет праздничная программа с участием артистов и аниматоров, а также новое развлечение – кукольный театр с веселым новогодним представлением. Посетить поезд главного детского волшебника и театр можно будет по заранее приобретенным билетам.

Путешествие Деда Мороза начнется 11 ноября и будет продолжаться до середины января.