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    В Самару 21 декабря приедет поезд Деда Мороза

    08.11.2023

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    Автор: Ксения Ястребова

    Фотограф: Екатерина Елизарова

    Из Тольятти в Москву запустят двухэтажный поезд

    Волшебник из Великого Устюга посетит Самару 21 декабря, чтобы поздравить детей с Новым годом. Вместе со своей сказочной командой Дед Мороз прибудет на своем поезде — празднично оформленной передвижной резиденции. В ее составе приемная, вагоны для проведения игр и квестов, вагон-ресторан и вагон-лавка.

    По сообщению пресс-службы РЖД, пришедших ждет праздничная программа с участием артистов и аниматоров, а также новое развлечение – кукольный театр с веселым новогодним представлением. Посетить поезд главного детского волшебника и театр можно будет по заранее приобретенным билетам.

    Путешествие Деда Мороза начнется 11 ноября и будет продолжаться до середины января.

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    В Самару 21 декабря приедет поезд Деда Мороза

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