11 ноября массовая акция по проверке научных знаний «Открытая лабораторная» («Лаба», 12+) пройдет более чем в пятнадцати регионах России, в том числе и в Самарской области. Она приурочена к Всемирному дню науки за мир и развитие. Участники акции смогут проверить достоверность своей научной картины мира в крупнейших ведущих университетах, музеях, библиотеках и иных публичных пространствах. Центральной площадкой акции станет павильон «АТОМ» на ВДНХ (Москва). В Самаре главной площадкой «Лабы» был выбран Самарский политех.
Первая «Открытая лабораторная» в России прошла в 2017 году. В 2019 году проект получил награду Всероссийской премии «За верность науке» в номинации «Прорыв года». На время пандемии COVID-19 «Лаба» взяла паузу, но сейчас возвращается. В этом году акцию проводит сообщество российских популяризаторов науки и научных коммуникаторов.
Принять участие в «Лабе», то есть стать «лаборантом», смогут все желающие старше 12 лет. Гостям предстоит ответить на десятки занимательных вопросов и заданий, что поможет им проверить свою естественно-научную картину мира. Далее опытные «завлабы» — ученые университетов и другие яркие медийные личности — назовут правильные ответы и подробно разберут каждое задание.
Для посещения площадок необходимо зарегистрироваться на сайте проекта.
Тематика главной площадки: «Экология» 12+
Адрес: Самарский политех
Время начала: 12:00
«Завлаб»: Ольга Тупицына, доктор технических наук, завкафедрой «Химическая технология и промышленная экология», главный специалист научно-аналитического центра промышленной экологии СамГТУ
Тема доклада: «Экология — наука о жизни для жизни»
Тематика площадки: «Философия» 12+
Адрес: бар «Хват»
Время начала: 18:00
«Завлаб»: Роман Исаев, кандидат философских наук, доцент кафедры «Философия и социально-гуманитарные науки» СамГТУ
Тема доклада: «Жизнь до науки»
Тематика площадки: «Космос» 12+
Адрес: Самарский университет им. Королева
Время начала: 12:00
«Завлаб»: Руслан Пикалов, заведующий лабораторией кафедры теоретической механики института авиационной и ракетно-космической техники, член совета молодых ученых и специалистов Самарского университета им. Королева
Тема доклада: «Актуальные задачи космонавтики и пути их решения»
Тематика площадки: «Литературоведение» 12+
Адрес: Филиал Библиотека 8 МБУК г.о. Самара «СМИБС»
Время начала: 12:00
«Завлаб»: Ксения Сундукова, кандидат филологических наук, доцент кафедры русской и зарубежной литературы и связей с общественностью Самарского университета им. Королева
Тема доклада: «Курица и яйцо, жизнь и литература: подражает ли искусство действительности»
Тематика площадки: «Нейробиология» 12+
Адрес: СамГМУ
Время начала: 12:00 (с 11:00 будут работать интерактивные площадки)
«Завлаб»: Дарья Громова, старший преподаватель кафедры общей и молекулярной биологии СамГМУ
Тема доклада: «Любит ли наш мозг учиться?!»
Тематика площадки: «Гуманитаристика» 12+
Адрес: СГИК
Время начала: 12:00
«Завлаб»: Александр Сошников, кандидат педагогических наук, доцент кафедры культурологии, музеологии и искусствоведения СГИК
Тема доклада: «Гуманитарная наука: преемственность и развитие научных школ»
Тематика площадки: «IT-технологии» 12+
Адрес: Центр цифрового образования детей «IT-cube. Самара»
Время начала: 12:00
«Завлаб»: Анна Асадова, руководитель Центра цифрового образования детей «IT-cube. Самара»
Тема доклада: «Категории современных языков программирования и сферы их применения»
Тематика площадки: «Искусствоведение» 12+
Адрес: Археоцентр
Время начала: 12:00
«Завлаб»: Полина Фищенко — сотрудница просветительского отдела Третьяковки в Самаре, арт-медиатор, исследовательница актуального искусства
Тема доклада: «Сайнс-арт: художник как ученый и наоборот»
Тематика площадки: «Футбол» 12+
Адрес: музей ПФК «Крылья Советов»
Время начала: 13:00
«Завлаб»: Федор Замыцкий, ведущий подкастов «4-4-2» и «Книжный разговор», автор и ведущий научно-просветительских мероприятий в Самарской областной библиотеке для молодежи
Тема доклада: «Наука в футболе»
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