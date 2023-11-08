11 ноября массовая акция по проверке научных знаний «Открытая лабораторная» («Лаба», 12+) пройдет более чем в пятнадцати регионах России, в том числе и в Самарской области. Она приурочена к Всемирному дню науки за мир и развитие. Участники акции смогут проверить достоверность своей научной картины мира в крупнейших ведущих университетах, музеях, библиотеках и иных публичных пространствах. Центральной площадкой акции станет павильон «АТОМ» на ВДНХ (Москва). В Самаре главной площадкой «Лабы» был выбран Самарский политех.

Первая «Открытая лабораторная» в России прошла в 2017 году. В 2019 году проект получил награду Всероссийской премии «За верность науке» в номинации «Прорыв года». На время пандемии COVID-19 «Лаба» взяла паузу, но сейчас возвращается. В этом году акцию проводит сообщество российских популяризаторов науки и научных коммуникаторов.

Принять участие в «Лабе», то есть стать «лаборантом», смогут все желающие старше 12 лет. Гостям предстоит ответить на десятки занимательных вопросов и заданий, что поможет им проверить свою естественно-научную картину мира. Далее опытные «завлабы» — ученые университетов и другие яркие медийные личности — назовут правильные ответы и подробно разберут каждое задание.

Для посещения площадок необходимо зарегистрироваться на сайте проекта.

Тематика главной площадки: «Экология» 12+

Адрес: Самарский политех

Время начала: 12:00

«Завлаб»: Ольга Тупицына, доктор технических наук, завкафедрой «Химическая технология и промышленная экология», главный специалист научно-аналитического центра промышленной экологии СамГТУ

Тема доклада: «Экология — наука о жизни для жизни»

Тематика площадки: «Философия» 12+

Адрес: бар «Хват»

Время начала: 18:00

«Завлаб»: Роман Исаев, кандидат философских наук, доцент кафедры «Философия и социально-гуманитарные науки» СамГТУ

Тема доклада: «Жизнь до науки»

Тематика площадки: «Космос» 12+

Адрес: Самарский университет им. Королева

Время начала: 12:00

«Завлаб»: Руслан Пикалов, заведующий лабораторией кафедры теоретической механики института авиационной и ракетно-космической техники, член совета молодых ученых и специалистов Самарского университета им. Королева

Тема доклада: «Актуальные задачи космонавтики и пути их решения»

Тематика площадки: «Литературоведение» 12+

Адрес: Филиал Библиотека 8 МБУК г.о. Самара «СМИБС»

Время начала: 12:00

«Завлаб»: Ксения Сундукова, кандидат филологических наук, доцент кафедры русской и зарубежной литературы и связей с общественностью Самарского университета им. Королева

Тема доклада: «Курица и яйцо, жизнь и литература: подражает ли искусство действительности»

Тематика площадки: «Нейробиология» 12+

Адрес: СамГМУ

Время начала: 12:00 (с 11:00 будут работать интерактивные площадки)

«Завлаб»: Дарья Громова, старший преподаватель кафедры общей и молекулярной биологии СамГМУ

Тема доклада: «Любит ли наш мозг учиться?!»

Тематика площадки: «Гуманитаристика» 12+

Адрес: СГИК

Время начала: 12:00

«Завлаб»: Александр Сошников, кандидат педагогических наук, доцент кафедры культурологии, музеологии и искусствоведения СГИК

Тема доклада: «Гуманитарная наука: преемственность и развитие научных школ»

Тематика площадки: «IT-технологии» 12+

Адрес: Центр цифрового образования детей «IT-cube. Самара»

Время начала: 12:00

«Завлаб»: Анна Асадова, руководитель Центра цифрового образования детей «IT-cube. Самара»

Тема доклада: «Категории современных языков программирования и сферы их применения»

Тематика площадки: «Искусствоведение» 12+

Адрес: Археоцентр

Время начала: 12:00

«Завлаб»: Полина Фищенко — сотрудница просветительского отдела Третьяковки в Самаре, арт-медиатор, исследовательница актуального искусства

Тема доклада: «Сайнс-арт: художник как ученый и наоборот»

Тематика площадки: «Футбол» 12+

Адрес: музей ПФК «Крылья Советов»

Время начала: 13:00

«Завлаб»: Федор Замыцкий, ведущий подкастов «4-4-2» и «Книжный разговор», автор и ведущий научно-просветительских мероприятий в Самарской областной библиотеке для молодежи

Тема доклада: «Наука в футболе»