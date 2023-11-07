В Сызрани сотрудники ФСБ арестовали 15-летнего местного жителя, который подозревается в приготовлении к теракту. Сейчас следственный отдел Сызрани СУ СК РФ по Самарской области расследует уголовное дело по статье «приготовление к совершению поджога, устрашающего население и создающего опасность гибели человека, причинения значительного имущественного ущерба либо наступления иных тяжких последствий, в целях дестабилизации деятельности органов власти».

По версии следствия, с августа по 1 ноября этого года подозреваемый подросток посматривал видеозаписи в интернете об основоположниках террористической организации, совершавших публичные расстрелы детей в школах. После этого парень продумал план совершения теракта — поджога школы, где он обучался, в целях дестабилизации деятельности органов власти. Затем злоумышленник приобрел составляющие для зажигательной смеси, с помощью которых изготовил самодельное оружие.

Подросток не смог довести свой преступный умысел до конца, так как 1 ноября его деятельность была пресечена сотрудниками управления ФСБ России по Самарской области. По ходатайству следователя суд заключил подозреваемого под стражу. Сейчас проводятся следственные действия для закрепления доказательственной базы по уголовному делу.