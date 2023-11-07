В Самаре 29 октября дачные автобусы совершили последние рейсы в минувшем сезоне. В транспортном предприятии подвели итоги организации садово-дачных перевозок.

Всего в Самаре к дачам перевезли 719 863 пассажира, что примерно на 3 % больше, чем в прошлом году. При этом представители компании-перевозчика отмечают минимальное количество негативных обращений по качеству обслуживания садово-дачных маршрутов.

— Специалисты, отрабатывающие звонки по «горячей линии», фиксировали обращения со словами благодарности от дачников. Такая тенденция радует и одновременно вдохновляет делать свою работу еще лучше. Мы обращаем внимание на все пожелания и просьбы пассажиров и учитываем их при планировании и реализации на всех этапах процесса перевозок, — рассказала представитель транспортного перевозчика Анна Замыцкая.

По поручению руководства мэрии в этом году перевозки к дачам стартовали раньше обычных сроков — уже с 15 апреля. В Самаре работали 29 дачных маршрутов, которыми охватили также Волжский, Красноярский и Кинельский районы региона. Посадка пассажиров осуществлялась с девяти площадок, было задействовано 52 автобуса средней и большой вместимости. С середины апреля по сентябрь перевозки выполнялись и в будни, и в выходные дни. В октябре в соответствии с утвержденным расписанием рейсы были организованы только по выходным.

— Нам удалось организовать перевозки на должном уровне, в том числе благодаря реализации государственных полномочий профильного министерства и достаточному финансированию со стороны правительства Самарской области в части оплаты контрактов по садово-дачным маршрутам. Также в этом отношении эффективный результат достигнут вследствие грамотных логистических решений, — отметил заместитель руководителя департамента транспорта городской администрации Юрий Тапилин.

Стоимость проезда на дачных маршрутах не менялась, их удалось сохранить на уровне 2021 года. Кроме того, для отдельных категорий граждан сохранили возможность льготного проезда с использованием садово-дачных и социальных карт.

Перед началом организованных перевозок в автотранспортном предприятии проверили техническое состояние подвижного состава, работу всех систем. Также прошла генеральная уборка — все автобусы были тщательно отмыты и продезинфицированы. В дальнейшем санитарное содержание продолжилось в соответствии с регламентом, в том числе, в промежутках между рейсами дополнительно протирали перила, поручни и другие контактные поверхности.

В следующем году дачные перевозки планируется возобновить. При этом снова рассмотрят возможность более раннего старта. Если позволит погода и дороги будут полностью готовы, то дачные автобусы начнут курсировать с середины апреля. В ходе подготовки к началу перевозок во взаимодействии с представителями ГИБДД и садово-дачными товариществами проводится тщательное обследование маршрутов. При составлении дорожной карты учитываются наличие остановок и стоянок, готовность подъездных путей к дачным массивам.