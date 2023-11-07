Во вторник, 7 ноября, на площади Куйбышева в Самаре – городе Трудовой доблести – по сложившей традиции прошел масштабный всероссийский патриотический проект Парад Памяти. Он посвящен военному параду 7 ноября 1941 года в городе Куйбышеве – запасной столице СССР в годы Великой Отечественной войны.

Напомним, ровно 82 года назад на площади Куйбышева в парадном строю стояли части Красной Армии: 65-й и 239-й стрелковых дивизий, моряки Краснознаменной амурской флотилии, к авиационному параду готовились летчики. Ноябрьское утро 1941-го было морозным и пасмурным. На площади выстроились войска, а на трибуну

поднялись первые люди страны, представители иностранных дипломатических корпусов, военных миссий, атташе, зарубежные корреспонденты наблюдали за происходящим.

В 1941 году принимал парад Маршал Советского Союза Климент Ворошилов. От руководства страны на трибуне присутствовал председатель Президиума верховного Совета СССР Михаил Калинин. Свыше 25 тысяч бойцов в строю, почти 180 тысяч гражданского населения, мощнейшая техника, в небе – единственный за всю историю

войны воздушный парад, демонстрация трудящихся – все это произвело впечатление на представителей иностранных государств, находящихся в «Запасной столице».

В честь легендарного военного парада в 2011 году сквер на площади Куйбышева получил историческое название. У его входа установлен памятный знак, по традиции перед началом торжественного марша к нему состоялась церемония возложения цветов.

Дань памяти героическому прошлому и великому подвигу советского народа отдали губернатор Дмитрий Азаров, заместитель полномочного представителя Президента России в Приволжском федеральном округе Игорь Паньшин, ветераны, участники специальной военной операции, родственники военнослужащих, юнармейцы, жители областной столицы.

Сегодня Парад Памяти объединяет представителей разных национальностей и вероисповеданий, политических партий и общественных организаций, жителей страны и мира. Проект единодушно поддерживают ветеранские и молодежные общественные организации, промышленные и оборонные предприятия, военно-патриотические клубы, высшие, профессиональные и средние специальные учебные заведения, органы власти и бизнес-сообщества.

Впервые Парад Памяти впервые был проведен в Самаре в 2011 году. Инициативу ветеранских, общественных и молодежных объединений тогда поддержал Дмитрий Азаров, который в те годы работал в должности мэра областной столицы. Парад Памяти объединяет и сплачивает все поколения патриотов нашей страны, показывает всему миру силу духа, решимость и единство России в борьбе против нацизма, готовность

подрастающего поколения сохранять историческую память, продолжать славные традиции отцов и дедов, защищать и историческую правду. Основная тема Парада Памяти 2023 года – «Герои и подвиги» – объединяет героев времен Великой Отечественной войны и специальной военной операции.

Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров, обращаясь ко всем участникам Парада Памяти, отметил, что 7 ноября – это годовщина особенного, памятного события.

— Это день, который стал символом мужества, единства и твердости духа нашего народа перед лицом смертельной опасности. Парад 7 ноября 1941 года в Куйбышеве сыграл особую роль в разгроме немецко-фашистских войск под Москвой и в целом – в ходе Великой Отечественной войны, – напомнил глава региона. – В самые трудные месяцы войны он продемонстрировал всему миру несокрушимую мощь Красной Армии,

основанную на беззаветной любви к Родине, гранитной твердости характера, яром неприятии нацизма. В этот день в 1941-м году именно Парад в запасной столице – Куйбышеве – был самым масштабным в стране. В нем приняли участие в общей сложности более 200 тысяч человек. Это и военнослужащие, которые прямо с площади отправлялись на фронт. И работники предприятий, которые обеспечивали Победу в тылу, приближая ее у заводских станков.

Куйбышевский парад произвел ошеломляющее впечатление на дипломатов зарубежных стран, которых враг уверял, что Красная Армия вот-вот будет разбита.

— Однако масштаб, мощь нашего Парада и главное – настрой наших земляков – изменил намерение Японии и Турции присоединиться к фашистской Германии и выступить против Советского Союза. И главное – парад в Куйбышеве вдохновил миллионы людей на борьбу с жестоким врагом. В самый трудный час придал им сил для защиты Отечества, – сказал Дмитрий Азаров. – Сегодня история вновь испытывает нас на прочность. Спустя восемь десятилетий наши воины вновь защищают Родину от нацизма, поднявшего голову у самых границ России. Наши герои борются с тем же врагом и на тех же территориях, которые освобождали их деды и прадеды 80 лет назад.

Глава региона подчеркнул, что в каждой семье есть свои Герои. И потому тема Парада Памяти 2023 года – «Герои и подвиги» – живо откликается в сердце каждого. И всех объединяет стремление сделать все для Победы.

— Сегодня на каждом из нас лежит особая ответственность. Фронт пролегает не только за тысячи километров. Он пролегает и здесь, через каждого из нас. Не получая результата на полях сражений, враг

стремится сломить нас изнутри – разрушить нашу веру и единство. Не гнушается самыми грязными методами, пытаясь ослабить нашу экономику, отменить культуру, посеять рознь между народами, завладеть умами наших детей, подчинить их своему порядку, своим фальшивым ценностям. И потому сегодня особенно важно сохранять народное единство, – подчеркнул губернатор.

Глава региона привел слова Верховного Главнокомандующего, Президента России

Владимира Путина:

-Только единство делает нас сильными и непобедимыми. Это главное, потому что от этого зависит наше существование. И все это чувствуют и понимают – и умом, и душой, и сердцем.

В этом году Парад Памяти прошел уже в 13-й раз. Участие в нем приняли представители всех регионов Приволжского федерального округа, а также гости из Белоруссии, Дагестана, Донецкой Народной Республики, в том числе юнармейцы из Снежного – города-побратима Самарской области, чьи отцы сегодня отстаивают свободу и независимость в зоне СВО.

Парадным маршем сегодня прошли потомки тех, кто защищал страну от немецко-фашистских захватчиков, ковал в тылу оружие Победы, освобождал страны Европы, подарил мир будущим поколениям. Олицетворением единства, связи поколений стал и сегодняшний Парад Памяти.

— Как и восемь десятилетий назад, на этой площади – настоящие Герои, защитники Отечества, военнослужащие, участники специальной военной операции, представители силовых структур, ветеранских и патриотических организаций, учащиеся военных учебных заведений, юнармейские отряды из разных регионов нашей страны, жены героев, тысячи жителей и гостей самарского региона. Вместе с нами – наши братья из Белоруссии, – отметил Дмитрий Азаров.

Среди почетных гостей – Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Беларусь в Российской Федерации Дмитрий Крутой. Губернатор поблагодарил всех защитников Родины, тех, кто оказывает поддержку Армии и жителям новых территорий, честно трудится, вкладывая душу в любимое дело, хранит мир и согласие на родной земле.

— Мы вместе продолжим стоять за правое дело. Поколением победителей нам завещаны мужество и стойкость, беззаветная преданность и любовь к родной земле, ответственность за судьбу Отечества. А значит – враг будет разбит! Победа будет за нами! – заявил Дмитрий Азаров.

Свое приветствие в адрес участников Парада Памяти, жителей и гостей Самарской области направил помощник Президента России Владимир Мединский.

— Это памятноесобытие в решающие для всей страны дни Московской битвы укрепило боевой дух воинов

Красной Армии и всего нашего народа. Парад вызывает большой отклик у всех, кто чтит и помнит историю, – отметил он. – Сегодня, когда наша история вновь увидела яркие примеры самоотверженности и отваги современных Героев, сохранить нить преемственности нравственных ориентиров особенно важно. Проведение Парада Памяти в Самаре – не только вклад в сохранение исторической памяти, но и наша дань благодарности всем Героям нашей страны. Пусть память о подвигах защитников Отечества всех времен всегда будет для вас источником силы, духа и мужества.

В прохождении парадных расчетов было задействовано 35 единиц исторической техники времен Великой Отечественной войны. Почти 7 тысяч человек прошли торжественным маршем по площади Куйбышева. В составе 125 расчетов – представители подразделений силовых структур, военно-учебных центров, ветеранских и патриотических общественных организаций, промышленных и оборонных предприятий, высших учебных заведений, юнармейских отрядов, кадетских классов. Ежегодно по итогам мероприятия все участники парадного прохождения награждаются памятными знаками «В память военного парада в г. Куйбышеве 7 ноября 1941 года».

Международный патриотический проект «Парад Памяти» реализуется при поддержке Администрации Президента Российской Федерации, Совета Федерации Федерального собрания Российской Федерации, Государственной Думы РФ, Министерства обороны, Министерства иностранных дел и Министерства культуры

Российской Федерации, а также Российского военно-исторического общества. Проект ежегодно включает в себя более 3 тысяч патриотических акций, программ, творческих и патриотических конкурсов, передвижных и стационарных выставок, новых школьных музеев, мемориальных досок, экскурсий, тематических лекториев, кинопоказов, научно- практических конференций, олимпиад, уроков мужества, классных часов, театральных

постановок, моноспектаклей, военно-исторических реконструкций, единых уроков истории, которые проводятся на территории всего Приволжского федерального округа.

Главным событием становится Парад Памяти. Его трансляцию благодаря телеканалу ГТРК «Самара» смогли посмотреть тысячи жителей региона, а также все школьники Самарской области в рамках проведения Единого урока истории «Разговор о важном».