С 7 по 9 ноября в Самаре пройдут плановые кратковременные отключения холодной воды по нескольким адресам, сообщили в РКС.

Сегодня, 7 ноября, ресурсники меняют три элемента запорной арматуры диаметром 200 мм по 8-ой Радиальной, поэтому с 9:00 до 23:00 холодная вода отключена по адресам:

8-ая Радиальная, 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 19, 21, 23, 25, 31, 33, 6, 10;

Гастелло, 4, 12;

Советской Армии, 212б, 214, 229, 231, 233;

Ново-Садовая, 275, 277.

В среду, 8 ноября, будет проведена замена задвижки на Аэродромной. Водоснабжение будет отсутствовать с 9:00 до 17:00 по адресам:

Аэродромная, 53, 53а, 55, 57, 59, 61, 63, 65, 65а, 69, 71, 71а, 73, 44, 46, 48, 50, 56, 58а;

Авроры, 101, 101а, 99.

В четверг, 9 ноября, запланированы работы по техническому присоединению водопроводной линии диаметром 100 мм в линию 300 мм по Каховской. Холодная вода может быть отключена с 9:00 до 16:00 по адресам: