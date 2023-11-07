07.11.2023
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С 7 по 9 ноября в Самаре пройдут плановые кратковременные отключения холодной воды по нескольким адресам, сообщили в РКС.
Сегодня, 7 ноября, ресурсники меняют три элемента запорной арматуры диаметром 200 мм по 8-ой Радиальной, поэтому с 9:00 до 23:00 холодная вода отключена по адресам:
В среду, 8 ноября, будет проведена замена задвижки на Аэродромной. Водоснабжение будет отсутствовать с 9:00 до 17:00 по адресам:
В четверг, 9 ноября, запланированы работы по техническому присоединению водопроводной линии диаметром 100 мм в линию 300 мм по Каховской. Холодная вода может быть отключена с 9:00 до 16:00 по адресам:
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