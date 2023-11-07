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    На новой неделе в Самарской области ожидаются дожди

    07.11.2023

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    Фотограф: Екатерина Елизарова

    На новой неделе в Самарской области ожидаются дожди

    Синоптики Приволжского УГМС опубликовали прогноз погоды в Самарской области на ближайшие дни. Жителям региона стоит ожидать много дождей.

    Сегодня, 7 ноября, на территории всей области идут дожди, а температура воздуха прогрелась не больше чем до +10 градусов. Ветер дует со скоростью 8-13 м/c.

    Во среду, 8 ноября, ночью сохранится умеренный дождь, а термометры покажут +2…+7 градусов. Днем продолжит местами идти небольшой дождь, воздух снова прогреется до +10.

    В четверг, 9 ноября, ночью и днем будет опять идти умеренный дождь, столбики термометра в темное время суток опустятся до +1 градуса, а при свете дня будет максимум +9 градусов.

    В пятницу, 10 ноября, самарцы должны пережить последние дожди перед сухими выходными. На улице будет +3…+8 градусов. Порывы ветра достигнут 15-18 м/с.

    ТЭГИ:
    На новой неделе в Самарской области ожидаются дожди

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