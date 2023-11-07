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    В 2024 году в Самаре планируют благоустроить десятки дворов

    07.11.2023

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    Автор: Ксения Ястребова

    Фотограф: Екатерина Елизарова

    В Ленинском районе во дворе на Агибалова появилась детская площадка

    В Самаре в рамках национальной программы «Формирование комфортной городской среды» в 2024 году планируют благоустроить несколько десятков дворов. Список адресов опубликован в постановлении правительства Самарской области от 25 октября 2023 года.

    Так, в Железнодорожном районе хотят облагородить дворы:

    • на улице Тухачевского, 50а,
    • Дзержинского, 9, 9а,
    • Гагарина, 57, 59, 61.

    Также территории преобразят в Октябрьском районе:

    • на улице Ново-Садовой около домов №13 и №15 ,
    • на пересечении 4-го Проезда и улицы Гаражной.

    В Советском районе благоустроят два двора:

    • на улице Александра Матросова, 11,
    • в переулке Можайском, 1.

    В Куйбышевском районе:

    • на улице Центральной, 1 и 2,
    • на улице Новокомсомольской, 40.

    В Красноглинском преобразятся территории в поселке Управленческий:

    • на улице Коптевская, 5,
    • Сергея Лазо, 17,
    • Сергея Лазо, 29,
    • Зеленая, 10,
    • Симферопольская, 2.

    В Промышленном благоустроят дворы:

    • на улице Демократическая, 32,
    • проспекте Юных Пионеров, 114,
    • Ново-Вокзальная, 136, 144;
    • Ташкентская, 248,
    • Свободы, 74,
    • Александра Матросова, 17,
    • Ново-Вокзальная, 134.

    В Самарском районе это будут территории по адресам:

    • Степана Разина,51,
    • Алексея Толстого, 70, 72, 74,
    • Ленинградская, 73, 73а,
    • Куйбышева, 62, 64,
    • Водников, 45, 49,
    • Фрунзе, 93,
    • Фрунзе, 97, 99,
    • Тургенева, 7.

    В Кировском это дворы:

    • на улице Стара-Загора, 285,
    • Юбилейная, 12, 14,
    • Победы, 123,
    • Севастопольская, 11, 15,
    • Победы, 121,
    • Стара-Загора, 195, 197, 199, 201,203,
    • Ташкентская, 190,
    • Ташкентская, 188.

    В Ленинском районе новый облик обретут дворы по адресам:

    • Садовая, 166,
    • Садовая, 199,
    • Садовая, 200,
    • Клиническая, 30,
    • Братьев Коростелевых, 83,
    • Братьев Коростелевых, 140, 142б,
    • Самарская, 13 1,
    • Льва Толстого, 52,
    • Пушкина, 284,
    • Вилоновская, 2а,
    • Вилоновская, 4а,
    • Молодогвардейская, 216,
    • Молодогвардейская, 218,
    • Молодогвардейская, 209,
    • Ленинская, 224.
    ТЭГИ:
    В 2024 году в Самаре планируют благоустроить десятки дворов

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