В Самаре в рамках национальной программы «Формирование комфортной городской среды» в 2024 году планируют благоустроить несколько десятков дворов. Список адресов опубликован в постановлении правительства Самарской области от 25 октября 2023 года.

Так, в Железнодорожном районе хотят облагородить дворы:

на улице Тухачевского, 50а,

Дзержинского, 9, 9а,

Гагарина, 57, 59, 61.

Также территории преобразят в Октябрьском районе:

на улице Ново-Садовой около домов №13 и №15 ,

на пересечении 4-го Проезда и улицы Гаражной.

В Советском районе благоустроят два двора:

на улице Александра Матросова, 11,

в переулке Можайском, 1.

В Куйбышевском районе:

на улице Центральной, 1 и 2,

на улице Новокомсомольской, 40.

В Красноглинском преобразятся территории в поселке Управленческий:

на улице Коптевская, 5,

Сергея Лазо, 17,

Сергея Лазо, 29,

Зеленая, 10,

Симферопольская, 2.

В Промышленном благоустроят дворы:

на улице Демократическая, 32,

проспекте Юных Пионеров, 114,

Ново-Вокзальная, 136, 144;

Ташкентская, 248,

Свободы, 74,

Александра Матросова, 17,

Ново-Вокзальная, 134.

В Самарском районе это будут территории по адресам:

Степана Разина,51,

Алексея Толстого, 70, 72, 74,

Ленинградская, 73, 73а,

Куйбышева, 62, 64,

Водников, 45, 49,

Фрунзе, 93,

Фрунзе, 97, 99,

Тургенева, 7.

В Кировском это дворы:

на улице Стара-Загора, 285,

Юбилейная, 12, 14,

Победы, 123,

Севастопольская, 11, 15,

Победы, 121,

Стара-Загора, 195, 197, 199, 201,203,

Ташкентская, 190,

Ташкентская, 188.

В Ленинском районе новый облик обретут дворы по адресам: