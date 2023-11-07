В Самаре в рамках национальной программы «Формирование комфортной городской среды» в 2024 году планируют благоустроить несколько десятков дворов. Список адресов опубликован в постановлении правительства Самарской области от 25 октября 2023 года.
Так, в Железнодорожном районе хотят облагородить дворы:
- на улице Тухачевского, 50а,
- Дзержинского, 9, 9а,
- Гагарина, 57, 59, 61.
Также территории преобразят в Октябрьском районе:
- на улице Ново-Садовой около домов №13 и №15 ,
- на пересечении 4-го Проезда и улицы Гаражной.
В Советском районе благоустроят два двора:
- на улице Александра Матросова, 11,
- в переулке Можайском, 1.
В Куйбышевском районе:
- на улице Центральной, 1 и 2,
- на улице Новокомсомольской, 40.
В Красноглинском преобразятся территории в поселке Управленческий:
- на улице Коптевская, 5,
- Сергея Лазо, 17,
- Сергея Лазо, 29,
- Зеленая, 10,
- Симферопольская, 2.
В Промышленном благоустроят дворы:
- на улице Демократическая, 32,
- проспекте Юных Пионеров, 114,
- Ново-Вокзальная, 136, 144;
- Ташкентская, 248,
- Свободы, 74,
- Александра Матросова, 17,
- Ново-Вокзальная, 134.
В Самарском районе это будут территории по адресам:
- Степана Разина,51,
- Алексея Толстого, 70, 72, 74,
- Ленинградская, 73, 73а,
- Куйбышева, 62, 64,
- Водников, 45, 49,
- Фрунзе, 93,
- Фрунзе, 97, 99,
- Тургенева, 7.
В Кировском это дворы:
- на улице Стара-Загора, 285,
- Юбилейная, 12, 14,
- Победы, 123,
- Севастопольская, 11, 15,
- Победы, 121,
- Стара-Загора, 195, 197, 199, 201,203,
- Ташкентская, 190,
- Ташкентская, 188.
В Ленинском районе новый облик обретут дворы по адресам:
- Садовая, 166,
- Садовая, 199,
- Садовая, 200,
- Клиническая, 30,
- Братьев Коростелевых, 83,
- Братьев Коростелевых, 140, 142б,
- Самарская, 13 1,
- Льва Толстого, 52,
- Пушкина, 284,
- Вилоновская, 2а,
- Вилоновская, 4а,
- Молодогвардейская, 216,
- Молодогвардейская, 218,
- Молодогвардейская, 209,
- Ленинская, 224.
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