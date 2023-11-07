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    На самарской набережной прошла военно-историческая реконструкция

    07.11.2023

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    Автор: Ксения Ястребова

    На самарской набережной прошла военно-историческая реконструкция

    На Софийской набережной Самары состоялась военно-историческая реконструкция, посвященная 80-летию освобождения Киева от фашистских захватчиков. Мероприятие основано на реальных событиях осени 1943 года.

    — Нашим подразделениям поставили задачу перерезать шоссейную дорогу, которая идет вдоль Днепра. Это нужно для того, чтобы не допустить выдвижения подкреплений немцев к Киеву. Эта задача нашими бойцами была успешно выполнена,- сообщил организатор военно-исторической реконструкции Александр Ильин.

    В событии участвовали больше 100 человек. Это члены военно-исторических клубов из 16 городов России.

    — У меня воевали оба деда, а мой прадед дошел до Берлина. Дядя отца закончил советскую школу юнг, сопровождал северные конвои, — рассказал участник реконструкции Владимир Ересько.

    Также в мероприятии задействовали десятки единиц техники. Это копии танков, пушек и автомобилей времен Великой Отечественной войны.

    Фото: скрин с ролика о военно-исторической реконструкции

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    На самарской набережной прошла военно-историческая реконструкция

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