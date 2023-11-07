На Софийской набережной Самары состоялась военно-историческая реконструкция, посвященная 80-летию освобождения Киева от фашистских захватчиков. Мероприятие основано на реальных событиях осени 1943 года.

— Нашим подразделениям поставили задачу перерезать шоссейную дорогу, которая идет вдоль Днепра. Это нужно для того, чтобы не допустить выдвижения подкреплений немцев к Киеву. Эта задача нашими бойцами была успешно выполнена,- сообщил организатор военно-исторической реконструкции Александр Ильин.

В событии участвовали больше 100 человек. Это члены военно-исторических клубов из 16 городов России.

— У меня воевали оба деда, а мой прадед дошел до Берлина. Дядя отца закончил советскую школу юнг, сопровождал северные конвои, — рассказал участник реконструкции Владимир Ересько.

Также в мероприятии задействовали десятки единиц техники. Это копии танков, пушек и автомобилей времен Великой Отечественной войны.

Фото: скрин с ролика о военно-исторической реконструкции